Об этом 24 Каналу рассказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш, отметив, что международные партнеры постоянно обмениваются с нашим государством разведывательной информацией о враге.
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Понимают всю серьезность ситуации
Как отметил Евлаш, международные партнеры прекрасно осознают всю серьезность ситуации. Поэтому регулярно применяют разведывательные средства, чтобы подробнее контролировать ситуацию в различных регионах, и предоставляют необходимые данные.
Такая информация очень важна во время российских ракетных ударов. Это дает возможность получить данные о намерениях врага и вовремя подготовиться к атаке.
Это – мощная помощь. Она очень помогает во время объявления воздушных тревог. Ведь мы получаем вовремя данные о намерениях противника, например, использовать баллистику или о применении их стратегические бомбардировщики различных типов. Мы сразу информируем об этом общество на наших официальных ресурсах,
– сказал Евлаш.
Военная помощь для Украины: коротко
- Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности, что его государство отправит войска в Украину. Но это возможно только в случае, если бы россияне прорвали линию фронта – и Киев об этом попросил бы. Тогда бы началась дискуссия по этому вопросу.
- Глава МИД Латвии Байба Браже прокомментировала запрет на удары по территории России западным оружием. По ее словам, Украина получила от некоторых партнеров оружие с разрешением бить по российской территории.
- В конце апреля Испания анонсировала дополнительную помощь для Украины. Наше государство сможет получить ракеты к Patriot и другое важное вооружение.