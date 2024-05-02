Об этом 24 Каналу рассказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш, отметив, что международные партнеры постоянно обмениваются с нашим государством разведывательной информацией о враге.

Смотрите также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Понимают всю серьезность ситуации

Как отметил Евлаш, международные партнеры прекрасно осознают всю серьезность ситуации. Поэтому регулярно применяют разведывательные средства, чтобы подробнее контролировать ситуацию в различных регионах, и предоставляют необходимые данные.

Такая информация очень важна во время российских ракетных ударов. Это дает возможность получить данные о намерениях врага и вовремя подготовиться к атаке.

Это – мощная помощь. Она очень помогает во время объявления воздушных тревог. Ведь мы получаем вовремя данные о намерениях противника, например, использовать баллистику или о применении их стратегические бомбардировщики различных типов. Мы сразу информируем об этом общество на наших официальных ресурсах,

– сказал Евлаш.

Военная помощь для Украины: коротко