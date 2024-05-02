Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш, зауваживши, що міжнародні партнери постійно обмінюються з нашою державою розвідувальною інформацією про ворога.

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Розуміють усю серйозність ситуації

Як наголосив Євлаш, міжнародні партнери прекрасно усвідомлюють усю серйозність ситуації. Тому регулярно застосовують розвідувальні засоби, аби детальніше контролювати ситуацію в різних регіонах, та надають необхідні дані.

Така інформація неабияк важлива під час російських ракетних ударів. Це дає можливість отримати дані про наміри ворога та вчасно підготуватися до атаки.

Це – потужна допомога. Вона неабияк допомагає під час оголошення повітряних тривог. Адже ми отримуємо вчасно дані про наміри противника, наприклад, використовувати балістику чи застосовувати їхні стратегічні бомбардувальники різних типів. Ми одразу інформуємо про це суспільство на наших офіційних ресурсах,

– сказав Євлаш.

Військова допомога для України: коротко