Евро сравнялся с долларом: что это значит и почему это так плохо

На днях соотношение курса доллара к евро достигло невиданной отметки и это как экономический маркер привлекло большое внимание представителей различных сфер бизнеса.

Евро впервые за 20 лет стоит дешевле доллара. Всё это время евро был основной резервной мировой валютой после доллара. В связи с тем, что курс пошел вниз - другие валюты могут начать претендовать на должность резервной мировой. Но пока ещё не понятно какие, возможно это будет фунт. Например, как это было на каком-то протяжении времени.

Читайте тут Евро стал дешевле доллара впервые за последние 20 лет

Почему это плохо?

Потому что такое ценообразование на европейскую валюту указывает на состояние экономики европейских стран. Многие страны в предвкушении достаточно серьезного кризиса, который может начаться и который ожидали ещё во время коронавируса. Но, по факту, за счёт печатания денег и административных мер ситуацию удержали: стимулировали бизнес в то время как он остановился. В Евросоюзе просто выплачивали тебе выручку, которая у тебя была до короны, чтобы ты не закрывал бизнес.

Поэтому курс евро сегодня это показатель состояния экономики и показатель ценообразования на деньги. Так как учётные ставки повышаются и финансирование, лизинги, кредитования начинают стоить дороже. Если ещё полтора года назад было 2,5 и 3,5 процента на деньги, то сегодня в Европе мы уже видим пять плюс процентов годовых. И это ничего хорошего не обещает.

То есть подорожание денег - это подорожание продукции и себестоимости.

Плюс у производителей, которые используют комплектующие из Китая, США и других стран, и рассчитываются другой валютой - скорее всего будет удорожание себестоимости и закупочной стоимости для некоторых комплектующих. Как следствие - подорожает товар. И это уже видно по некоторым европейским производствам, которые за последние 2 месяца уже минимум один раз поднимали цену на свою продукцию в евро, поэтому это плохой знак.

Но с другой стороны, это может дать возможность тем, кто сконцентрирован чисто на европейском производстве получить себе новое конкурентное преимущество в виде цены.

Європа та Штати включили друкарський верстат

Мой прогноз: евро коснётся точно ноль девять долларов по цене, возможно будет даже 0,85. Может даже 0,8. То есть это по факту до 20% дешевле, чем американская валюта. И последствия этого будут очень существенными и для Европейского союза и для стран сателлитов, в том числе для Украины.

Все проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся были рождены еще во время локдаунов корона кризиса. Тогда разорвались цепочки поставок, обьемы производства упали – заводы были остановлены в Китае, США, Европе. И нагнать докороновирусный обьем, чтобы продолжить темпы роста не представляется возможным. Даже если завод будет работать на 100 на 105% - чтобы наверстать прежние обьемы понадобится лет пять. Следовательно миновать кризис не получается и были включены печатные станки в США и Европе. С чем и связаны супер большие цифры по инфляции в этих регионах.

Много бесплатных денег, которые были выплачены предпринимателям, в то время как они остановили свою деятельность привело к тому, что деньги обесценились. А это, в частности, привело к сокращению персонала.

Мы уже видим кейсы, как Тесла сокращает до 10% рабочих. Большие компании теряют стоимость, мы видим как S&P падает, как упали рынки криптовалют. То Есть уже происходят определенные движения по сжиганию денежных масс - и это чисто природное явление, когда переизбыток денег просто сжигают.

Штаты пытаются это делать административными методами, чтобы удержать инфляцию. Но пока не очень получается, из-за этого мы увидим усугубление кризиса и низкий курс евро. И это меньшее из того, что может быть. Поднятие учётных ставок, удорожание денег, удорожание продовольствия, удорожание энергоносителей – это следующие шаги. Т.к. Европа импортирует энергоносители извне, большая часть которых закупается не за европейскую валюту и цены будут подниматься. Бензин, нефть и газ для Европы подорожают, что повлечет за собой увеличение себестоимости производства, зарплат, инфляцию. Одним словом процесс сулит долгоиграющие проблемы, которые сложно будет выровнять.

Как качели отражаются на IT сфере Украины

Для IT сферы ситуация с таким курсом выглядит не очень привлекательно, так как определённая часть экспорта IT услуг и продуктов осуществляется на европейский рынок. У нас как у компании есть европейские контракты в евро, у наших друзей и резидентов ассоциации есть европейские контракты в евро, который дешевеет.

Так исторически сложилось, что украинская экономика считается больше в долларах, чем в гривнах. А т.к. евро подешевел – контракты подешевели, рейты относительно доллара подешевели – это может привести к тому что могут упасть часовые ставки оплаты труда для сотрудников. Либо возможен второй вариант – подорожание рейтов к евро, но тут уже мы конкурируем с Польшей и Румынией, которые будут рейты скорее всего удерживать. Я не думаю, что это сценарий реален.

Мы можем даже увидеть на рынке уменьшение ставок и оплаты труда по IT сфере из-за того что евро дешевеет, а контрактов в этой валюте очень много. А компенсировать за счет повышения цены не представляется возможным - т.к. можно контракты потерять.

Мы очень близко конкурируем с Хорватией, Румынией, Польшей, Словакией и если мы поднимем рейты – европейские заказчики перефокусируются на европейские страны.

Какую модель поведения в бизнесе сейчас лучше использовать, чтобы эффективно пережить кризис

На самом деле в кризисное время можно зарабатывать даже больше обычного. Я вижу по Евросоюзу ожидания кризиса и никто не делает никаких глобальных проектов - все опасаются обесценки валюты. Бизнес инертен. А на самом деле очень большие возможности открываются в связи даже с тем, что курс показывает отрицательную динамику по отношению к доллару. Товары с Евросоюза, которые уже можно резервировать себе и контрактовать - можно продавать в европейские страны, в США, страны Латинской Америки, Китай и сейчас получить экстра маржу.

Также классный потенциал для экспорта автомобилей из Евросоюза, так как там есть определенный дефицит. В этой теме тоже можно достаточно хорошо получить дополнительную маржу за счёт того, что евро упало. В тот же Дубай продавать автомобили, оборудование, технику. Возможно это даже телекоммуникационное оборудование, которое тоже по отношению к другим валютам подешевело.

Бизнес модель поведения точно должна быть активной, чтобы быстрее реагировать на ценообразование. Так как в любой момент можно потерять деньги, если ты заключаешь неудачный контракт. Плюс можно на данный момент уже нанимать людей на 8-10-15% дешевле в Европейском союзе, Поэтому если вы делаете какой-то сервис, консалтинг, тек консалтинг, продукт – то в принципе, даже есть смысл переводить в Европу часть персонала, так как затратная часть уменьшилась.

Так что отличный повод делать бизнес, но быть более осторожным, потому как можно заключить контракт и европейская валюта подешевеет до 0,85, например, и тут уже можно чуть-чуть не угадать с курсом и попасть на курсовую разницу или как минимум недозаработать. Поэтому, моя рекомендация - быть более активным, возможностей огромное количество и их нельзя упускать.