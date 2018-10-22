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      "Евробляхи" не стали законными: Южанина объяснила решение Верховного суда

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      Летом 2018 года Верховная Рада в первом чтении проголосовала проекты законов по уменьшению акциза на растаможку автомобилей и увеличения ответственности за использование нерастаможенных авто. Между тем высшая судебная инстанция Украины опубликовала решение по делу Михаила Козинца, который оспаривал то, что его признали виновным в нарушении таможенных правил и оштрафовали.

      Однако, из постановления Верховного суда не следует, что указанное решение может быть прецедентом для других подобных случаев. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

      Читайте также: Верховный Суд вынес неоднозначное решение относительно евробляхера

      По ее словам, в деле Козинца истец оспаривал применение к нему части 2 статьи 469 Таможенного кодекса о наложении административного штрафа за нарушение сроков транзита. Именно применение этой статьи некорректное, ведь там речь не идет об ответственности за такие нарушения. Но Суд не постановлял, что Михаил Козинец не нарушил законодательство. Указано исключительно то, что к нарушителю применили не ту статью таможенного кодекса, которую должны были бы.

      Южаніна

      Нина Южанина

      "В чем причина этого – буду разбираться", – подытожила Южанина. Также она сообщила, какая, по ее мнению, судьба ждет проголосованный Радой в первом чтении законопроект о "евробляхах", автором которых, собственно, и является Нина Южанина.

      Мы должны рассмотреть на следующем заседании комитета эти законопроекты и сразу вынести их в зал. И это будет правильно. Ведь на сегодня мы уже получили ответы от всех министерств по поправкам,
      – отметила нардеп.

      Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко объяснил: владельцам автомобилей на еврономерах рано радоваться решению Верховного суда по делу Козинца, ведь это решение для них совершенно не показательно.

      Теги: Новости Украины Иностранные номера Авто Законодательство
      Источник: 24 канал
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