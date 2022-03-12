Евроинтеграция Украины: нельзя отдать исторический шанс в руки бюрократии

После Версальской декларации Украина, затаив дыхание, ожидает поддержки нашего членства в Европейском Союзе. Четкое решение Брюсселя стало бы не только сигналом мощной поддержки нашего государства и героической украинской нации, но и демотивирующим фактором для агрессора.

Версальское разочарование

Да, решение Версальского саммита, возможно, не такое, какого мы все с вами ожидали и которого заслуживали.

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Евросоюз готов идти исключительно по процедурам и никакого молниеносного трека ждать не стоит.

Поэтому украинские власти должны делать все возможное, чтобы эти процедуры проходили быстро, без лишних колебаний и задержек.

В некоторых столицах очень бы хотели, чтобы украинская заявка на членство увязла в бюрократическом болоте.

Бюрократические препятствия

Уже сегодня на основе Версальских решений должно быть направлено официальное письмо от имени Президента Украины в адрес Президента Еврокомиссии с просьбой безотлагательно начать работу над подготовкой заключения, необходимого для предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС, и подтверждением готовности Киева активно приобщиться к этому процессу .

Одним из временных этапов процедуры получения членства является подготовка ответов на так называемый вопросник Еврокомиссии относительно соответствия Украины критериям членства и состояния соответствия праву ЕС.

Украинская сторона должна сделать все возможное, чтобы получить такой вопросник от ЕК как можно быстрее и дать исчерпывающие и качественные ответы, быстро передать их обратно в Брюссель.

Параллельно же наша дипломатия, Президент, парламент и все политические силы и гражданское общество должны активизировать работу со столицами государств-членов ЕС.

Нельзя отдать исторический шанс в руки бюрократии. В то же время мы должны делать все, что от нас зависит.

Путь в ЕС будет содержать не простые компромиссы – смотрите видео: