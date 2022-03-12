Версальське розчарування

Так, рішення Версальського саміту, можливо, не таке, яке ми всі з вами очікували і на яке заслуговували.

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Євросоюз готовий йти виключно по процедурах і ніякого блискавичного треку очікувати не варто.

Тому українська влада має робити все можливе, щоб ці процедури відбувались швидко, без зайвих вагань та затримок.

У деяких столицях дуже б хотіли, щоб українська заявка на членство загрузла в бюрократичному болоті.

Бюрократичні перепони

Вже сьогодні на основі Версальських рішень має бути надісланий офіційний лист від імені Президента України на адресу Президента Єврокомісії з проханням невідкладно розпочати роботу над підготовкою висновку, необхідного для надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС, та підтвердженням готовності Києва активно долучитись до цього процесу.

Одним з часомістких етапів процедури набуття членства є підготовка відповідей на так званий запитальник Єврокомісії щодо відповідності України критеріям членства і стану відповідності праву ЄС.

Українська сторона повинна зробити все можливе, щоб отримати такий запитальник від ЄК якнайшвидше і дати вичерпні та якісні відповіді, швидко передати їх назад до Брюсселя.

А паралельно наша дипломатія, Президент, парламент та всі політичні сили і громадянське суспільство мають активізувати роботу із столицями держав-членів ЄС.

Не можна віддати історичний шанс в руки бюрократії. Водночас мусимо робити все, що від нас залежить.

Шлях до ЄС буде містити не прості компроміси – дивіться відео: