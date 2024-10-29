Еврокомиссия готовит отчет, где не даст рекомендации Украине и Молдове по вступлению в ЕС, – FT

Европейская комиссия 30 октября представит доклад о прогрессе стран-кандидатов. В нем будут фигурировать также и Украина с Молдовой.

Однако обеим странам не предоставят официальных рекомендаций по продвижению их процесса по вступлению в ЕС. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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О чем скажет в своем отчете Еврокомиссия

Источники издания отметили, что в отчете Еврокомиссия отметит прогресс нескольких стран в интеграции с Европейским Союзом, включая Украину и Молдову. Однако ни Киеву, ни Кишиневу не предоставят официальных рекомендаций о продвижении в процессе вступления в Евросоюз.

По данным собеседника газеты, Еврокомиссия признает, что Украина и Молдова, несмотря на наличие конфликтов, все же имеют наибольший успех на пути к членству в ЕС.

Кроме того, журналисты пишут, что Европейская комиссия решила не рекомендовать конкретных мер по вступлению Грузии. Официальный представитель блока призвал Тбилиси провести "быстрое, прозрачное и независимое расследование нарушений на парламентских выборах". Кроме того, представитель ЕС подчеркнул, что страны-члены Евросоюза должны искать собственные пути решения сложившейся ситуации.

К слову, топ-парламентарии Европы и Канады написали совместное заявление в ЕС, где призвали не признавать результаты парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 26 октября. Законодатели также призвали к персональным санкциям против лиц, ответственных за нечестное влияние на выборы, запугивания и угрозы в адрес оппозиции и гражданского общества.