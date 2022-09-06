Еврокомиссия поддержала прекращение упрощения визового режима с россией: когда оно может заработать

Для граждан страны-оккупанта могут ограничить въезд в Евросоюз. Также предлагают не признавать паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины.

Об этом написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Известно, что Европейская комиссия поддержала остановку упрощенного визового режима для всех россиян.

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Затем Европейский Совет должен поддержать решение.

"Мы предлагаем полностью приостановить действие Соглашения ЕС об упрощении визового режима и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима – это признак доверия, полностью разрушенного захватнической войной россии", – написала фон дер Ляен.

Когда могут принять решение

Решение об отмене упрощенного визового режима для россии может вступить в силу уже 12 сентября. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По информации прессслужбы Еврокомиссии, такое решение необходимо, чтобы у россии не было права на упрощенный визовый режим, когда она воюет против Украины. Следовательно, представители страны-оккупантки столкнутся с дорогостоящим и сложным процессом получения виз.

Кстати, Украина может обратиться в ЕС относительно запрета шенгенских виз россиянам

Если упрощенный визовый режим для оккупантов заработает, они получат:

визовый сбор не за 35 евро, а за 80;

документы будут рассматриваться дольше. Если раньше это составляло 10 – 15 дней, то теперь может быть до 45 дней;

Если россияне захотят получить многократные шенгенские визы, получат жесткие правила при выдаче.

Упрощенный визовый режим между россией и ЕС действует с 2007 года. Для российских чиновников он был прекращен 25 февраля 2022 года.

Будут искать компромиссный вариант

Политолог и проректор УКУ Дмитрий Шеренговский для 24 канала рассказал, что все больше стран поддерживают остановку визового режима с россией. Однако есть и несогласные. Речь идет о туристических странах. К примеру, Кипр, Греция, Португалия.

"Нет четкого сигнала о том, что будет полный запрет. Скорее всего, будут искать компромиссный вариант", — подчеркнул Шеренговский.

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