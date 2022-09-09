Еврокомиссия предоставит дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины

Украина получит дополнительную макрофинансовую помощь Еврокомиссии. Речь идет о 5 миллиардах евро.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина нуждается в поддержке, поэтому Еврокомиссия решила выделить средства. Об этом рассказала заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

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Дополнительная помощь в размере 5 миллиардов евро

Ситуация в Украине нуждается в нашей полной поддержке. Это дополняет те 10 миллиардов евро, которые ЕС уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

Елена Кондратюк поблагодарила от имени правительства финансовую поддержку. Она отметила, что только вместе можно дойти до победы.

"Спасибо ЕС за поддержку и солидарность! Вместе к победе!" – подчеркнула заместитель председателя Верховной Рады.

США предоставит Украине новый пакет помощи

Президент Джо Байден 7 сентября принял новый пакет помощи США Украине. Его размер составляет около 675 миллионов долларов.

Стоит отметить, что недавно Соединенные Штаты выделили еще 6,3 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины.

Новое финансирование позволяет покупать конкретное вооружение, на которое есть запрос. К нему также прилагается пакет тяжелого вооружения, боеприпасов и бронетехники.

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