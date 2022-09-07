Евросоюз готовит ограничения по ценам на газ из россии: какими они могут быть

В Европе планируют ограничить цены на газ. Франция тоже поддержала эту идею. Еще страна выступает за непредвиденный налог на избыточную прибыль от энергетики.

В пятницу россия остановила поставки газа "Северным потоком" на неопределенный срок из-за "неисправности газовой турбины". В понедельник кремль предупредил, что поставки российского газа в Европу будут строго ограничены, пока западные санкции остаются в силе.

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Европа пытается принять ответные меры на российский газовый шантаж

Европа надеется обуздать заоблачно высокие цены на энергоносители и отреагировать на провокации со стороны москвы. Европейские лидеры борются за сдерживание энергетического кризиса, который влечет за собой экономические потрясения по всему ЕС и создает огромные финансовые затраты для миллионов потребителей и предприятий.

Брюссель разрабатывает радикальные меры по снижению цен на энергоносители, которые будут обсуждаться представителями стран ЕС перед экстренной встречей министров энергетики.

Согласно документам, полученным POLITICO, предложения включают:

ограничение цен на российский газ,

новые ориентиры для установления цен на газ в масштабах всего ЕС,

командно-контрольное распределение газа странам, нуждающимся в чрезвычайной ситуации.

Франция планирует присоединиться к сопротивлению

Если бы Комиссия приняла решение ввести предельную цену на природный газ, закупаемый трубопроводами из россии, Франция поддержала бы такую меру,

– заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

Государственный секретарь Франции по европейским делам Лоуренс Бун приравняла эти действия к контрнаступлению. Она подчеркнула, что Европа должна остановить россию в ее манипуляциях рынком.

В целом решительные заявления европейских лидеров, звучащие в последние дни, могут свидетельствовать о том, что ЕС все же примет новые меры по поставкам газа из страны-агрессорки.

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