Евросоюз готовит ограничения по ценам на газ из россии: какими они могут быть
Источник:"Politico"
В Европе планируют ограничить цены на газ. Франция тоже поддержала эту идею. Еще страна выступает за непредвиденный налог на избыточную прибыль от энергетики.
В пятницу россия остановила поставки газа "Северным потоком" на неопределенный срок из-за "неисправности газовой турбины". В понедельник кремль предупредил, что поставки российского газа в Европу будут строго ограничены, пока западные санкции остаются в силе.
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Европа пытается принять ответные меры на российский газовый шантаж
Европа надеется обуздать заоблачно высокие цены на энергоносители и отреагировать на провокации со стороны москвы. Европейские лидеры борются за сдерживание энергетического кризиса, который влечет за собой экономические потрясения по всему ЕС и создает огромные финансовые затраты для миллионов потребителей и предприятий.
Брюссель разрабатывает радикальные меры по снижению цен на энергоносители, которые будут обсуждаться представителями стран ЕС перед экстренной встречей министров энергетики.
Согласно документам, полученным POLITICO, предложения включают:
- ограничение цен на российский газ,
- новые ориентиры для установления цен на газ в масштабах всего ЕС,
- командно-контрольное распределение газа странам, нуждающимся в чрезвычайной ситуации.
Франция планирует присоединиться к сопротивлению
Если бы Комиссия приняла решение ввести предельную цену на природный газ, закупаемый трубопроводами из россии, Франция поддержала бы такую меру,
– заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.
Государственный секретарь Франции по европейским делам Лоуренс Бун приравняла эти действия к контрнаступлению. Она подчеркнула, что Европа должна остановить россию в ее манипуляциях рынком.
В целом решительные заявления европейских лидеров, звучащие в последние дни, могут свидетельствовать о том, что ЕС все же примет новые меры по поставкам газа из страны-агрессорки.
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