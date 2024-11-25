Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Агил Рустамадзе, отметив, что даже если Дональд Трамп уменьшит помощь Украине, Европа сможет продолжать это делать. Тогда у Украины будет совсем другая ситуация на фронте.

Читайте также В прицеле врага – Купянск, Покровск, Угледар и Великая Новоселка: обзор фронта и карты ISW

Когда фронт может стабилизироваться

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет переложить помощь Украине на плечи Европы. В то же время она имеет возможности, механизмы и инструменты для того, чтобы, по словам военного эксперта, нивелировать какую-то "дикость" со стороны Трампа.

Есть 300 миллиардов долларов российских замороженных активов. Если Европа напряжется и будет передавать ежегодно Украине по 50 миллиардов долларов, тогда линия фронта будет зафиксирована. Украина сможет сражаться не то что с Россией, а даже с Китаем,

– предположил он.

Сегодня Европа уже готовится к тому, чтобы без поддержки США предоставить возможности и инструменты для продолжения войны. Все больше стран работают напрямую с украинским оборонным комплексом, перечисляя живые средства в производство того или иного оружия.

Когда Украине дадут деньги, она сама все сделает, лучше и дешевле, чем партнеры,

– подчеркнул он.

Тем более, что Европа, по его словам, имеет экономические и финансовые возможности для того, чтобы питать Украину не из своего кармана, а за счет российских денег – с Трампом или без него.

В то же время прирост возможностей Украины на 50 – 60% мощно повлияет на наступательные возможности России.

Россия в таком темпе, как сейчас, может наступать, допустим, шесть месяцев. Но это происходит потому, что у украинских сил мало оружия. Если количество оружия увеличится, в частности, противопехотных мин, стрелкового оружия, артиллерийских боеприпасов, россияне не смогут наступать в таком же темпе. Тогда фронт стабилизируется,

– подчеркнул Рустамадзе.

У россиян нет человеческих ресурсов, по его мнению, они наступают 11-й месяц, прорывают линию фронта, но не могут развивать свой успех. Россия не имеет оперативных, стратегических резервов.

Поэтому Украина полностью переломит ход войны на свою сторону, для этого нужно одно – увеличить оборонительные возможности ВСУ. Если это произойдет, тогда России придется проводить мобилизацию, привлекать северокорейские войска,

– отметил Агил Рустамадзе.

Напомним, что Дональд Трамп считает, что мог бы договориться с Владимиром Путиным о завершении войны на выгодных условиях. Это может произойти при финансовой поддержке Европы и использовании замороженных российских валютных резервов в сумме 300 миллиардов долларов. Однако для воплощения этого замысла требуется согласие всех участников.