Европа стремится защитить небо Украины: генерал ВВС в отставке сказал, как могут присоединиться США

Европейские страны могут создать "Небесный щит", чтобы защитить Киев и западные области Украины от атак России. Для этой миссии военно-воздушные силы стран Европы могут привлечь около 120 истребителей. Однако вопрос в том, имеют ли европейские союзники достаточно потенциала для реализации "Небесного щита".

По мнению генерал-лейтенанта ВВС США в отставке Ричарда Ньютона, которым он поделился с 24 Каналом, миссия "Небесный щит" должна продемонстрировать, что Европа готова поддерживать Украину. Также европейские страны, защитив украинское небо, докажут свою способность оказывать давление на Владимира Путина, чтобы он отказался от дальнейших агрессивных действий.

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Это способствует поддержке европейских усилий

Ньютон считает, что вопрос о реализации инициативы "Небесный щит" не столько в наличии самолетов в Европе, сколько в ее способности и желании поддерживать длительную кампанию в течение лет.

Это будет тяжелая работа, но важно, чтобы Европа взяла на себя инициативу. Это покажет ее приверженность, а также готовность сдерживать Владимира Путина и отговорить его от дальнейших атак на Украину или на другие страны НАТО,

– отметил генерал-лейтенанта в отставке.

В то же время комментируя возможность участия ВВС США в европейской миссии, он отметил, что Соединенные Штаты имеют значительную воздушную мощь в Европе. По его мнению, доверие к военно-воздушному потенциалу США зависит от их возможностей в Европе и от приверженности к НАТО.

Это продолжается уже десятилетия, и я не ожидаю, что президент США внесет какие-либо изменения в эту ситуацию,

– объяснил Ньютон.

Обратите внимание! Европейская инициатива "Небесный щит", как пишет издание The Guardian, может стать зоной защиты воздушного пространства Украины, что будет действовать отдельно от НАТО. Эта миссия может стать частью "перемирия в небе". "Небесный щит" должен охватить, в частности, три рабочие украинские АЭС, города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке рассказал, как в конце операции "Союзная сила" он командовал бомбардировщиками с Фэрфорда в Великобритании. Это была демонстрация способности США действовать, не устраняя Слободана Милошевича (экс-президента Сербии – 24 Канал).

Таким образом мы демонстрируем возможности Соединенных Штатов не только через нашу текущую структуру вооруженных сил и расположение в европейских странах, но и через нашу многолетнюю поддержку Европы и НАТО. Это, безусловно, сдерживает и отговаривает Россию от агрессивных действий,

– отметил Ричард Ньютон.

Возможности, которые продемонстрировали США десятилетия назад, включая самолеты и заправочные силы НАТО, значительно способствуют, по его мнению, поддержке европейских усилий по защите неба Украины.

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