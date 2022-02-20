Такие заявления прозвучали на фоне ощутимого обострения на Донбассе. Ситуацию прокомментировал Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза по безопасности и иностранным делам.
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В Евросоюзе отчетливо видят манипуляции России
В Европейском Союзе крайне озабочены тем, что текущие события на Донбассе Россия может использовать в качестве повода для военной эскалации против Украины.
Как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель:
- Активизацию российских усилий по манипулированию информацией для поддержания таких целей в Европе отчетливо видят.
- А вот оснований говорить о каком-то "нападении" Украины не видят от слова совсем.
ЕС не видит никаких оснований для утверждений, звучащих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении,
– говорится в заявлении Борреля.
Итак, Евросоюз:
- Полностью отвергает заявления о "наступлении" со стороны Киева на оккупированный Россией Донбасс.
- Осуждает применение тяжелого оружия и обстрелы жилых районов, нарушающие не только минские соглашения, но и международное гуманитарное право.
Мы приветствуем сдержанную позицию Украины во время устойчивых провокаций и усилий по дестабилизации ситуации,
– подытожил Боррель.
И еще раз заверил, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия, а антироссийские ограничительные меры уже согласованы с партнерами.
Обратите внимание:
- В европейских столицах прошли масштабные акции в поддержку Украины.
- А тем временем на улицах оккупированного Донецка заметили бронетехнику, танки и "Гвоздики".
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