Такие заявления прозвучали на фоне ощутимого обострения на Донбассе. Ситуацию прокомментировал Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза по безопасности и иностранным делам.

Также интересно Зеленский провел "срочный разговор" с Макроном – о потерях и обострениях на фронте

В Евросоюзе отчетливо видят манипуляции России

В Европейском Союзе крайне озабочены тем, что текущие события на Донбассе Россия может использовать в качестве повода для военной эскалации против Украины.

Как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель:

Активизацию российских усилий по манипулированию информацией для поддержания таких целей в Европе отчетливо видят.

А вот оснований говорить о каком-то "нападении" Украины не видят от слова совсем.

ЕС не видит никаких оснований для утверждений, звучащих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении,

– говорится в заявлении Борреля.

Итак, Евросоюз:

Полностью отвергает заявления о "наступлении" со стороны Киева на оккупированный Россией Донбасс.

Осуждает применение тяжелого оружия и обстрелы жилых районов, нарушающие не только минские соглашения, но и международное гуманитарное право.

Мы приветствуем сдержанную позицию Украины во время устойчивых провокаций и усилий по дестабилизации ситуации,

– подытожил Боррель.

И еще раз заверил, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия, а антироссийские ограничительные меры уже согласованы с партнерами.

К слову: по возвращении из Мюнхена Владимир Зеленский сразу в аэропорту "Борисполь" провел совещание с руководством силовых ведомств. Президенту дали подробные отчеты о событиях на Донбассе и готовности войск.

Обратите внимание: