Участники акций разворачивали большие украинские флаги и несли плакаты с надписями "Путин, прочь руки от Украины", "Остановите Путина, остановите войну", "Скажите нет Путину".
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Stand with Ukraine
Акцию назвали "Европейский день солидарности: StandWithUkraine". В Праге чешские активисты призвали ужесточить санкции против России и выразили свою поддержку Украине. К ним вышел посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и рассказал о ситуации с безопасностью.
Акция в Праге / Фото украинского посольства
В Германии акцию солидарности устроили возле Бранденбургских ворот. Люди выступали против преступной агрессии России против Украины. Они уверены, что Берлин должен четко стоять на нашей стороне.
Плакаты против президента государства-агрессора несли даже маленькие дети. Также можно было увидеть шарфы с надписью "Донецк".
Акция поддержки в Германии / Фото Немецко-украинского форума eV и Вадима Нагайчука:
Поддержать Украину решили в Лондоне и Париже. В столице Франции даже устроили шествие, к которому присоединились по меньшей мере несколько десятков человек. К международной акции присоединился коллектив Посольства Украины в Черногории вместе с представителями общины.
Акция в Лондоне / Фото Ольги Керзюк
В Брюсселе грузины и украинцы вместе пришли к посольству России. Они принесли портреты Путина, где его изобразили максимально похожим на Адольфа Гитлера. Также держали плакаты с надписью "Путин, Украина – это могила твоя".
Украинцы и грузины пришли к посольству России / Фото Shame Movement и Джорджи Пачуашвили:
Какая ситуация в Украине
- На Донбассе за последние несколько суток – серьезное обострение. Только 17 февраля боевики открывали огонь 60 раз, а 18 февраля – 66, с начала суток 19 февраля уже зафиксировали 101 нарушение. Убили двух украинских защитников и ранили еще четырех.
- Еще перед этим Россия стянула свои войска к нашим границам. Президент Владимир Зеленский 19 февраля выступил на Мюнхенской конференции, заявив, что возле украинских границ находятся 150 тысяч российских военных.
- Президент США Джо Байден 18 февраля заявил, что Путин якобы принял решение нападать.
- Главари боевиков 18 февраля объявили так называемую "эвакуацию" с оккупированных территорий. Людей вывозят в Россию.
Важно – Зеленский провел разговор с вице-президентом США Камалой Харрис: