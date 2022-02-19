Учасники акцій розгортали великі українські прапори та несли плакати із написами "Путін, геть руки від України", "Зупиніть Путіна, зупиніть війну", "Скажіть ні Путіну".
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Stand with Ukraine
Акцію назвали "Європейський день солідарності: StandWithUkraine". У Празі чеські активісти закликали посилити санкції проти Росії й висловили свою підтримку Україні. До них вийшов посол України в Чехії Євген Перебийніс та розповів про безпекову ситуацію.
Акція у Празі / Фото українського посольства
У Німеччині акцію солідарності влаштували біля Бранденбурзьких воріт. Люди виступали проти злочинної агресії Росії проти України. Вони переконані, що Берлін має чітко стояти на нашому боці.
Плакати проти президента держави-агресорки несли навіть маленькі діти. Також можна було побачити шалики, на яких писало "Донецьк.
Акція підтримки у Німеччині / Фото Німецько-українського форуму eV та Вадима Нагайчука:
Підтримати Україну вирішили у Лондоні та Парижі. У столиці Франції навіть влаштували ходу, до якої долучились щонайменше кілька десятків людей. До міжнародної акції приєднався також колектив Посольства України в Чорногорії разом з представниками громади.
Акція у Лондоні / Фото Ольги Керзюк
У Брюсселі грузини та українці разом прийшли до посольства Росії. Вони принесли портрети Путіна, де його зобразили максимально схожим до Адольфа Гітлера. Також тримали плакати із написом "Путін, Україна – це твоя могила".
Українці та грузини прийшли до посольства Росії / Фото Shame Movement та Джорджі Пачуашвілі:
Яка ситуація в Україні
- На Донбасі протягом останніх кількох діб – серйозне загострення. Лише 17 лютого бойовики відкривали вогонь 60 разів, а 18 лютого – 66, від початку доби 19 лютого вже зафіксували 101 порушення. Вбили двох українських захисників та поранили ще чотирьох.
- Ще перед цим Росія стягнула свої війська до наших кордонів. Президент Володимир Зеленський 19 лютого виступив на Мюнхенській конференції, заявивши, що біля українських кордонів перебувають 150 тисяч російських військових
- Президент США Джо Байден 18 лютого заявив, що Путін нібито вирішив нападати.
- Ватажки бойовиків 18 лютого оголосили так звану "евакуацію" з окупованих територій. Людей вивозять в Росію.
Важливо – Зеленський провів розмову з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс: