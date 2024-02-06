Дер Ляйен сказала, что после вторжения в Украину Путин не достиг своих целей, наоборот – укрепил ЕС и НАТО и приблизил Киев к этим альянсам. Отражая российское нашествие, Киев параллельно внедряет евроинтеграционные реформы и в будущем станет членом ЕС.

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Путин просчитался: воля Украины сильнее

Выступая перед Европарламентом, фон дер Ляйен отметила, что два года назад Путин начал войну не только против Украины, но и против европейских ценностей, свободы и демократии. Президент Еврокомиссии уверена, что Путин просчитался, напав на Украину, поскольку Европа продемонстрировала готовность бороться и платить за эту борьбу самую высокую цену.

Господин Путин, вы совершили эту ошибку, потому что не можете понять, что движет человеческим духом, когда он свободен думать, мечтать, творить и процветать. Вы также не можете понять потому, что не можете смириться с тем, что человеческое стремление к свободе всегда будет побеждать,

– обратилась к российскому диктатору фон дер Ляйен.

По ее словам, Еврокомиссия убеждена: Украина победит, а Европа будет "на каждом шагу этого пути". Президент Еврокомиссии отметила, что украинцы борются за свою свободу и Путину этого не дано понять. Она считает, что воля Украины не просто сильнее российской, а принципиально другая по своей природе и характеру.

"Он (Путин, – 24 канал) не может понять, что борьба украинцев отличается от борьбы российских солдат, чьи жизни Путин бездушно перечеркнул ради прошлого, которое давно закончилось, и будущего, которое никогда не может существовать. Жертва Украины является противоположной. Почему они воюют? Потому что они борются, борются за что-то экзистенциальное и неотъемлемое от человеческой природы", – сказала она.

Украина станет членом Евросоюза

Президент Еврокомиссии заявила, что стратегическое поражение Путина заключается в том, что Киев не пал, а наоборот – выстоял и вернул большую часть территории, которую оккупировала Россия. Кроме того, ЕС остался объединенным, а НАТО стало сильнее.

Послание, которое Европа направила на прошлой неделе на заседании Европейского Совета, было кристально четким, и позвольте мне повторить его здесь: Европа будет на стороне Украины каждый день войны и каждый день после нее. Вот что значит быть европейцем и верить в судьбу, которая построена на ежедневном желании оставить после себя будущее, в котором будут процветать наши дети,

– сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что на пути к ЕС наше государство делает значительные реформы и этот прогресс происходит "не только из-за требований Европы, но и из-за глубокого желания украинцев".

"Украина – это Европа, потому что Европа в сердцах и умах украинцев. И очень скоро Украина также будет в нашем Союзе", – заявила фон дер Ляйен.

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ЕС интегрирует оборонную промышленность Украины

Европейский Союз продолжит оказывать поддержку Украине, в частности и военную. По словам фон дер Ляйен, по состоянию на сегодня ЕС уже подготовил более 40 тысяч украинских солдат и выделил 28 миллиардов евро на закупку военной техники для Киева. Параллельно с тем, ЕС планирует доставить обещанный миллион снарядов до конца этого года.

"До следующего месяца мы доставим более полумиллиона артиллерийских снарядов. До конца года – более 1 миллиона. Но этого, безусловно, недостаточно", – сказала президент Еврокомиссии.

Она отмечает, что уже сейчас ЕС должен думать об оборонных возможностях Украины как о части собственных оборонных возможностей. Именно поэтому Еврокомиссия привлекла Украину к подготовке европейской оборонно-промышленной стратегии.

"Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ, с согласия Европейского парламента и Совета, где это необходимо. Это не только поможет нам удовлетворить оборонные потребности Украины, но и будет способствовать сближению и совместному планированию между нашими вооруженными силами и оборонной промышленностью", – заявила руководительница ЕК.