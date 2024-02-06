Дер Ляєн сказала, що після вторгнення в Україну Путін не досяг своїх цілей, навпаки – зміцнив ЄС і НАТО та наблизив Київ до цих альянсів. Відбиваючи російську навалу, Київ паралельно впроваджує євроінтеграційні реформи та у майбутньому стане членом ЄС.

Дивіться також Стоїмо за кожен клаптик землі: у ЗСУ розповіли, де українські воїни сильніші за росіян

Путін прорахувався: воля України сильніша

Виступаючи перед Європарламентом, фон дер Ляєн зазначила, що два роки тому Путін розпочав війну не лише проти України, а й проти європейських цінностей, свободи та демократії. Президентка Єврокомісії упевнена, що Путін прорахувався, напавши на Україну, оскільки Європа продемонструвала готовність боротися і платити за цю боротьбу найвищу ціну.

Пане Путін, ви зробили цю помилку, тому що не можете зрозуміти, що рухає людським духом, коли він вільний думати, мріяти, творити і процвітати. Ви також не можете зрозуміти тому, що не можете змиритися з тим, що людське прагнення до свободи завжди буде перемагати,

– звернулась до російського диктатора фон дер Ляєн.

За її словами, Єврокомісія переконана: Україна переможе, а Європа буде "на кожному кроці цього шляху". Президентка Єврокомісії зауважила, що українці борються за свою свободу і Путіну це не дано зрозуміти. Вона вважає, що воля України не просто сильніша за російську, а принципово інша за своєю природою і характером.

"Він (Путін, – 24 Канал) не може зрозуміти, що боротьба українців відрізняється від боротьби російських солдатів, чиї життя Путін бездушно перекреслив заради минулого, яке давно закінчилося, і майбутнього, яке ніколи не може існувати. Жертва України є протилежною. Чому вони воюють? Тому що вони борються, борються за щось екзистенційне і невіддільне від людської природи", – сказала вона.

Україна стане членом Євросоюзу

Президентка Єврокомісії заявила, що стратегічна поразка Путіна полягає в тому, що Київ не впав, а навпаки – вистояв та повернув більшу частину території, яку окупувала Росія. Крім того, ЄС залишився об'єднаним, а НАТО стало сильніше.

Послання, яке Європа надіслала минулого тижня на засіданні Європейської Ради, було кристально чітким, і дозвольте мені повторити його тут: Європа буде на боці України кожен день війни й кожен день після неї. Ось що означає бути європейцем і вірити в долю, яка побудована на щоденному бажанні залишити по собі майбутнє, в якому процвітатимуть наші діти,

– сказала фон дер Ляєн.

Вона відзначила, що на шляху до ЄС наша держава робить значні реформи і цей прогрес відбувається "не тільки через вимоги Європи, а й через глибоке бажання українців".

"Україна – це Європа, тому що Європа в серцях і умах українців. І дуже скоро Україна також буде в нашому Союзі", – заявила фон дер Ляєн.

Дивіться також Україна може виграти війну за три роки: у Міноборони Естонії сказали, що для цього потрібно

ЄС інтегрує оборонну промисловість України

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, зокрема і військово. За словами фон дер Ляєн, станом на сьогодні ЄС уже підготував понад 40 тисяч українських солдатів і виділив 28 мільярдів євро на закупівлю військової техніки для Києва. Паралельно з тим ЄС планує доставити обіцяний мільйон снарядів до кінця цього року.

"До наступного місяця ми доставимо понад півмільйона артилерійських снарядів. До кінця року – понад 1 мільйон. Але цього, безумовно, недостатньо", – сказала президентка Єврокомісії.

Вона наголошує, що вже зараз ЄС має думати про оборонні можливості України як про частину власних оборонних можливостей. Саме тому Єврокомісія залучила Україну до підготовки європейської оборонно-промислової стратегії.

"Це перший крок, який має призвести до інтеграції України в деякі з наших оборонних програм, за згодою Європейського парламенту і Ради, де це необхідно. Це не лише допоможе нам задовольнити оборонні потреби України, але й сприятиме зближенню та спільному плануванню між нашими збройними силами та оборонною промисловістю", – заявила очільниця ЄК.