Командир роты 110-й ОМБр Владимир мобилизовался в ВСУ в начале полномасштабной войны. Мужчина работал в финансовой отрасли, а по образованию – учитель истории. Он согласился выучиться на офицера, чтобы сохранить больше жизней.

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Командир 110 ОМБр рассказал, что самое трудное на войне

Очень трудно ежедневно заставлять себя идти на ту позицию, на которой холодно, сыро, ты в грязи, но ты все равно стоишь, дежуришь и отражаешь атаку, отражаешь попытки врага захватить нашу землю,

– сказал Владимир.

Он признался: для тех военнослужащих, которые пришли из гражданской жизни, ежедневный стрелковый бой – это самое тяжелое. Ведь там нет перерыва, нет паузы, это истощает морально и физически.

Но есть и преимущества: во время стрелкового боя можно видеть противника, ведь до него недалеко. Можно видеть, что он делает, можно оттачивать навыки стрелкового боя и сразу видеть результат. Это не та работа, которую, скажем, ведут артиллеристы.

Где ВСУ превосходят врага

Известно, что у оккупантов больше боеприпасов. Но именно стрелковый бой, по словам командира, – та классическая война, к которой мы привыкли. В стрелковом бою побеждает сильнейший.

Именно в стрелковом бою мы показываем, что мы на порядок сильнее. Люди с Западной Украины, с центральной Украины стоят здесь, на Востоке, и показывают, что каждый клочок, каждый метр нашей земли – неважно, где это, – для нас очень ценен. И мы за него будем стоять до последнего. И вот именно в стрелковом бою они прекрасно себя проявляют,

– объяснил Владимир.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какая ситуация с боеприпасами в ВСУ, – читайте детали по ссылке.