Чтобы доказать свою невиновность, чиновник объявил о готовности публично пройти детектор лжи.
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Один раз сказал неправду
Лиев прошел полиграф дважды. Впервые – 2 февраля и второй раз – 5 февраля. Второй раз проверка происходила при участии представителей СМИ.
Известно, что полиграф организовало юридическое объединение "Всеукраинская ассоциация полиграфологов".
Каждый раз экс-чиновник Минобороны отвечал на вопросы, которые "лежат в фабуле подозрения, врученного ему 27 января".
Что спрашивали у Лиева
- Получали ли вы неправомерную выгоду по результатам заключенных контрактов с ООО "Львовский арсенал" – "Нет", достоверная информация.
- Были ли вы знакомы с руководителем ООО "Львовский арсенал" Юрием Збитневым на время заключения контракта? – "Нет", достоверная информация.
- Были ли вы знакомы с руководителем Sevotech Хорошаевым на момент заключения контракта? – "Нет", достоверная информация.
- Знали ли вы на время подписания контракта с "Львовским арсеналом", что этот контракт не будет выполнен? – "Нет", достоверная информация.
- Получали ли вы указание от руководства на заключение контракта с "Львовским арсеналом" – "Нет", недостоверная информация.
- Настаивали ли вы на включении в контракт положений о штрафных санкциях – "Да", достоверная информация.
- Выезжали ли вы за границу в январе 2024 года с целью сокрытия от следствия? – "Нет", достоверная информация.
По результатам проверки, получается, что Лиев сказал неправду один раз. Он отрицал, что получил указвику от руководства на заключение контракта с "Львовским арсеналом". Впрочем, детектор лжи говорит, что чиновник здесь слукавил.
Бывший чиновник Минобороны также сообщил журналистам, что будет просить следствие провести полиграф в Институте судебной экспертизы.
Сделка на боеприпасах для армии: что известно
- В конце января СБУ разоблачила схему хищения средств, предназначенных на закупку боеприпасов для ВСУ. Подозрение получили 5 человек. Среди них – должностные лица Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала".
- По данным следователей, осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с "Львовским арсеналом" на поставку 100 тысяч минометных снарядов иностранного производства на сумму 1,5 миллиарда гривен.
- Минобороны перечислило 97 процентов суммы, предусмотренной соглашением, на счет компании. Та в свою очередь часть денег направила на баланс иностранного предприятия, которое должно было отправить снаряды в Украину.
- Однако ни одного боеприпаса так и не поставили.
- Известно, что в причастности в сделке, подозревают: Лиева, экс-руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны; Тоомаса Нахкура – действующего руководителя этого департамента оборонного ведомства и Юрия Збитнева, руководителя "Львовского арсенала".
- Известно, что Нахкура уже отстранили от занимаемой им должности и избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Также он должен сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.
- Между тем Лиеву ВАКС пока не смог избрать меру пресечения. Прокуроры просили о содержании под стражей с залогом в 286 миллионов гривен.