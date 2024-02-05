Об этом 24 Каналу отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он объяснил, как именно решается вопрос.
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"Действительно есть ситуация, когда не хватает снарядов, не хватает средств поражения противника. На сегодня война перешла от технологического в другой способ – уже используются БПЛА для поражения. Это является абсолютно обыденным делом", – сказал чиновник.
Вопрос с боеприпасами
Алексей Данилов отметил поставки боеприпасов 155, 152 и 122 калибров. Этот вопрос каждый раз поднимается на Ставке и президент Украины лично его контролирует.
"Крайняя Ставка была в прошлую пятницу. Президент так же обращал внимание соответствующих лиц на недостаточную работу в этом плане. И нам всем, кто причастен к этому процессу, надо совместно максимально сейчас заниматься этим вопросом для того, чтобы наши Вооруженные Силы были обеспечены достаточным количеством данных видов поражения", – отметил он.
Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что Украина уступает России в количестве боеприпасов. Впрочем, в такой категории как БПЛА силы равны.
По словам секретаря СНБО, Украина уже в этом году получит миллион беспилотников.
"Есть четкое понимание компаний, которые на сегодня законтрактованы, преимущественно 80% – это наше собственное производство. Я более чем уверен, что эти компании не подведут наши Вооруженные Силы, наш народ и обязательно выполнят свои обязательства", – сказал чиновник.
Какие страны помогают с боеприпасами: последние новости
- В ЕС обещали, что Украина получит 1 миллион боеприпасов до марта 2024 года. Но не хватает мощностей для производства такого количества. В свою очередь Чехия призвала страны-члены ЕС финансировать закупку 450 000 артиллерийских снарядов, доступных за пределами Евросоюза.
- В Финляндии профильная компания планирует в пять раз увеличить производство боеприпасов для Украины. Речь идет о миллионе снарядов в год.
- Великобритания хотела передать нашей стране больше 155-миллиметровых боеприпасов, которые должны были бы изготавливаться в Японии. Впрочем, пока этот план приостановлен.