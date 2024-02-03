В то же время, по словам Буданова, существует категория средств поражения, в которой как Украина, так и Россия равны. Это беспилотные летательные аппараты.

Интересно Военные – главные политики: Буданов дипломатично высказал мнение относительно Трампа

Буданов сказал о равенстве в беспилотниках между Украиной и Россией

В интервью журналистам CNN глава украинской разведки отметил, что боеприпасы являются жизненно важными на фронте. Более того, по его словам, снаряды являются "одним из самых решающих факторов в этой войне".

Не столько качество, сколько количество,

– добавил он.

По словам Буданова пока Украина не смогла превзойти российскую огневую мощь. Это произошло даже после того, как Москва обратилась к Северной Корее, чтобы обеспечить себе новые боеприпасы.

В то же время начальник ГУР МО подчеркнул, что Украина держится в воздухе над линией фронта. В то же время в связи с тем, что Россия постоянно учится на своем боевом опыте, существует тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на украинских полях сражений и над ними.

"Именно в беспилотных системах мы более или менее равны", – сказал Буданов.

Кроме того, по словам журналисты, Киев также усилил дальние атаки на цели в России. Так, сообщалось о взрывах на объектах инфраструктуры за пределами крупных городов вдали от украинской границы, а российские власти заявили, что "предотвратили десятки украинских беспилотников и ракетных атак с нового года".

Буданов дал интервью журналистам: самое интересное из разговора