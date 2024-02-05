Про це 24 Каналу зазначив секретар РНБО Олексій Данілов. Він пояснив, як саме вирішується питання.

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"Дійсно є ситуація, коли не вистачає снарядів, не вистачає засобів ураження противника. На сьогоднішній день війна перейшла технологічного в інший спосіб – вже використовуються БпЛА для ураження. Це є абсолютно буденною справою", – сказав посадовець.

Питання з боєприпасами

Олексій Данілов наголосив на постачанні боєприпасів 155, 152 та 122 калібрів. Це питання щораз піднімається на Ставці і президент України особисто його контролює.

"Крайня Ставка була минулої п'ятниці. Президент так само звертав увагу відповідних осіб на недостатню роботу в цьому плані. І нам усім, хто дотичний до цього процесу, треба спільно максимально зараз займатися цим питанням для того, щоб наші Збройні сили були забезпечені достатньою кількістю даних видів ураження", – зазначив він.

Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що Україна поступається Росії у кількості боєприпасів. Утім, в такій категорії як БпЛА сили є рівними.

За словами секретаря РНБО, Україна вже цього року отримає мільйон безпілотників.

"Є чітке розуміння компаній, які на сьогоднішній день законтрактовані, переважно 80% – це наше власне виробництво. Я більш ніж впевнений, що ці компанії не підведуть наші Збройні сили, наш народ і обов'язково виконають свої зобов'язання", – сказав посадовець.

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