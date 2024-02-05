Про це 24 Каналу зазначив секретар РНБО Олексій Данілов. Він пояснив, як саме вирішується питання.
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"Дійсно є ситуація, коли не вистачає снарядів, не вистачає засобів ураження противника. На сьогоднішній день війна перейшла технологічного в інший спосіб – вже використовуються БпЛА для ураження. Це є абсолютно буденною справою", – сказав посадовець.
Питання з боєприпасами
Олексій Данілов наголосив на постачанні боєприпасів 155, 152 та 122 калібрів. Це питання щораз піднімається на Ставці і президент України особисто його контролює.
"Крайня Ставка була минулої п'ятниці. Президент так само звертав увагу відповідних осіб на недостатню роботу в цьому плані. І нам усім, хто дотичний до цього процесу, треба спільно максимально зараз займатися цим питанням для того, щоб наші Збройні сили були забезпечені достатньою кількістю даних видів ураження", – зазначив він.
Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що Україна поступається Росії у кількості боєприпасів. Утім, в такій категорії як БпЛА сили є рівними.
За словами секретаря РНБО, Україна вже цього року отримає мільйон безпілотників.
"Є чітке розуміння компаній, які на сьогоднішній день законтрактовані, переважно 80% – це наше власне виробництво. Я більш ніж впевнений, що ці компанії не підведуть наші Збройні сили, наш народ і обов'язково виконають свої зобов'язання", – сказав посадовець.
Які країни допомагають із боєприпасами: останні новини
- У ЄС обіцяли, що Україна отримає 1 мільйон боєприпасів до березня 2024 року. Але не вистачає потужностей для виробництва такої кількості. У свою чергу Чехія закликала країни-члени ЄС фінансувати закупівлю 450 000 артилерійських снарядів, доступних за межами Євросоюзу.
- У Фінляндії профільна компанія планує уп'ятеро збільшити виробництво боєприпасів для України. Мовиться про мільйон снарядів на рік.
- Велика Британія хотіла передати нашій країні більше 155-міліметрових боєприпасі, які мали б виготовлятися у Японії. Утім, наразі цей план призупинено.