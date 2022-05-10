Европа просто дожала: как изменилась позиция Индии относительно войны России против Украины

В конце апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершила официальный визит в Нью-Дели. В рамках этой дипломатической поездки представительница ЕС провела переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди.

Что Моди требовал за переход на светлую сторону, как европейцы собираются ссаживать Индию с российской вооруженной иглы, а также о победе западной дипломатии на индийском фронте – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал украинский дипломат и общественный деятель, юрист-международник, председатель правления ОО "Европейское движение Украины", управляющий партнер юридической фирмы "ЮМАС", бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабинета Министров Украины Вадим Трюхан.

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Визит президента Еврокомиссии в Индию

Вадим, для чего Урсула фон дер Ляйен ездила в Индию?

В общем, позиция Индии по отношению к украинской отечественной войне очень важна. В начале российского вторжения это государство занимало неблагоприятную для нас позицию.

Помню, как участвовал в одном из ток-шоу на индийском телеканале Respublica на 5 или 6 день после начала новой активной фазы войны. Меня шокировало происходящее. Царил абсолютный дисбаланс. Индийские телевизионщики пригласили российских пропагандистов и каждый вопрос, который задавал ведущий на глазах у четырехсот миллионов зрителей, был закрашен в очень предубежденные тона.

Не выдержав, я решил выйти из студии в конце шоу в знак протеста. Через некоторое время было видно, как позиция официального Нью-Дели меняется. Тамошние медийщики даже записали интервью с нашим президентом, где-то недели три назад. Во время общения с Зеленским интервьюер уже не пытался манипулировать, как он это делал раньше.

Во время визита / Фото newsonair.com

Примечательно также, что индийская сторона не занимает больше такой пророссийской позиции и во время голосования за последние резолюции ООН. Считаю ошибкой то, что отечественные журналисты проигнорировали такое событие, как визит Урсулы фон дер Ляйен в индийскую столицу.

Этому событию предшествовал не менее важный телефонный разговор Байдена и Моди. Американский лидер поставил тогда себе цель убедить индийского премьера перейти на сторону сил добра.

Второй важный момент заключается в том, что официально глава Еврокомиссии не ехала для того, чтобы провести двустороннюю встречу. Причиной поездки было объявлено участие в международной конференции, в которой должен был участвовать также и российский представитель. Так вот, индийцы пошли на встречу Европе и отозвали приглашение для россиянина.

Россияне считали и до сих пор считают Индию своим стратегическим партнером, поэтому для них этот отзыв был очень звонкой дипломатической пощечиной.

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Возвращаясь к сути вопроса, отмечу, что Индия входит в список стран, являющихся крупнейшими импортерами оружия. 60-70% всех импортных запросов страна удовлетворяет, закупая российское оружие. Хотя между сторонами и было немало неоднозначностей в истории их сотрудничества в этом направлении.

К примеру, в свое время Нью-Дели напрасно проинвестировало огромное количество ресурсов в российский самолет 5-го поколения СУ-35, который так и не удовлетворил индийскую сторону. И все же.

Россия и Индия долгое время пытались выстроить добрососедские отношения. Следовательно, задача наших партнеров на Западе сейчас – оторвать Индию от России и приобщить к демократическому лагерю государств, сформировавших сегодня антироссийскую коалицию. Для Урсулы фон дер Ляйен не сложно убедить Нью-Дели перестать покупать российскую нефть и оружие.

Кроме того, лидер Европы напомнила о том, что Индии неплохо было бы хотя бы частично поддержать западные санкции против Кремля. Во время встречи госпожа глава Еврокомиссии говорила Нарендре Моди, что его государство должно жить не сегодняшним временем, а будущим. Поскольку у Индии есть огромный потенциал для перспективного развития на столетия вперед.

Вадим Трюхан напомнил о потенциале Индии / Фото из архива спикера

На позитивный тон встречи натолкнуло то, как уважительно принимали в Индии высокопоставленную европейскую чиновницу. Думаю, что оценить встречу можно положительно. По ее итогу если и не произошел перелом, то по крайней мере был сделан серьезный шаг в направлении отлучения Нью-Дели от Москвы.

То есть то, чего не удалось сделать американскому президенту, было под силу главе Еврокомиссии?

Когда Байден говорил с Моди, мир еще не узнал о зверствах россиян в Буче, не состоялось в то время еще и заседание министров обороны 43-государств на авиабазе "Рамштайн".

Много перемен произошло, с тех пор как состоялся этот телефонный разговор. Представительница Европы просто дожала своего индийского коллегу, добавила еще один кирпичик к фундаменту будущего сближения в формате Запад – Индия – Украина. Эти качественно новые отношения должны предстать на заложенном фундаменте в течение ближайших если не недель, то месяцев.

Требования Индии

Мы знаем, что индийцы очень предприимчивые, по своей сути, люди. Что Моди требовал в обмен на свою лояльность?

В свое время занимаясь юридической практикой, имел дело и с индусами в том числе. С ними договариваться сложнее всего. Они очень сильные переговорщики. Хоть и улыбаются тебе, но все же ни на йоту не поступятся собственными интересами.

Для Индии ключевым вопросом является открытие доступа к западным рынкам сбыта. Они хотят совместной работы на равных с Западом, который до последнего времени немного свысока поглядывал, в том числе и на Индию. А, между прочим, по некоторым прогнозам западных финансовых аналитиков, к 2035-му году именно индийской экономике суждено было стать наиболее развитой. Поэтому здесь есть за что побороться.

Поэтому, кстати, в рамках визита Урсулы фон дер Ляйен и было провозглашено о создании международной комиссии по торговле и технологиям. Бонусом было объявлено об активизации переговоров по созданию зоны свободной торговли между ЕС и Индией.

Европейцы наконец видят в своих восточных индийских партнерах достойных ведения общих дел такого масштаба людей. Не забывая одновременно и о выгодах собственных от обновленной модели сотрудничества. Поэтому здесь я бы скорее отметил на взаимной выгоде обеих сторон от построения тесного двустороннего сотрудничества, а не сугубо на преференциях для Индии.

Европа будет ссаживать Индию с российской вооруженной иглы?

Да, и это тоже. К разговорам о Зоне свободной торговли добавился и диалог о необходимости заменить российское оружие для Индии европейским. Урсула фон дер Ляйен от имени Евросоюза заверила Моди, что эта индийская потребность будет удовлетворена.

Отдельно следует остановиться на запросе индийской стороны относительно получения западных технологий. Это именно то, в чем сейчас эта страна нуждается едва ли не больше всего.

То можно сказать, что Индия теперь на нашей стороне в противостоянии с Кремлем?

В какой-то степени это так. Однако не полностью. Индия не сразу прекратит покупать российское оружие или нефть. Так построены модели ведения дел на внешнеполитической арене в большинстве восточных государств. Западу теперь нужно поддерживать постоянный контакт с Нью-Дели, чтобы все больше убеждать в правильности "светлого пути", которому Индия уже начинает отдавать предпочтение перед темным путем.

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