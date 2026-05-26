Не Меркель и Шредер: в ЕС серьезно рассматривают 2 кандидатуры в качестве спецпредставителей в переговорах

На следующей неделе на Кипре состоится встреча министров иностранных дел Евросоюза. Там будет обсуждаться кандидатура переговорщика от ЕС, который присоединится к переговорному треку для завершения российско-украинской войны. Это станет ключевым вопросом повестки дня заседания в Лимассоле.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политтехнолог Юрий Подорожний, напомнив, что ранее Россия предложила на эту роль Герхарда Шредера, бывшего канцлера Германии. Однако Европа на такую кандидатуру не согласилась.

Мирные переговоры: кто может представлять Европу?

Среди фамилий вероятных кандидатур в качестве переговорщика со стороны европейцев, кроме Шредера, звучала и фамилия еще одного бывшего немецкого канцлера – Ангелы Меркель. Одна та, со слов политтехнолога, не хочет иметь такой опыт.

Сегодня, как отметил Подорожний, серьезно обсуждают кандидатуру Марио Драги, бывшего председателя Европейского центробанка и экс-премьер-министра Италии. Он ни разу не встречался с Путиным.

"Он смотрит на страны, как на экономики. На Россию он смотрит как на одну из провинций ЕС по уровню экономики. Когда он был премьером, хоть это длилось недолго, однако за несколько месяцев сократил зависимость от российского газа с 60% до 30%. Это был колоссальный скачок. Драги – это тот человек, который придумал заморозить 300 миллиардов российских денег", – рассказал Подорожний.

Среди кандидатур и бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, который встречался с Путиным 30 раз, а также играл с ним в хоккей. Политтехнолог напомнил, что он мог в глаза говорить российскому диктатору, в отличие от других, все, что считал нужным. Он завел Финляндию в НАТО и по этому поводу позвонил Путину, поставив перед фактом.

Я думаю, что выбор будет между этими двумя кандидатурами, которые способны серьезно разговаривать с Путиным и Трампом, представлять сегодня Европу не слабой позицией, а мощной,

– озвучил Подорожний.

Российские пропагандисты заявляют, что в роли переговорщика от Европы хотели бы видеть лояльного к Москве человека. Политтехнолог заметил, что Кремль предпочел бы общаться с такими как Орбан, бывшим премьером Венгрии, но Европа на это не пойдет.

Подытоживая, Подорожний указал на то, что важным будет способность определенного кандидата от Европы интегрироваться в переговорный процесс и это должна одобрить не столько Россия, как США в лице президента Трампа. Он добавил, что сейчас есть человек, которого в качестве европейского спецпредставителя согласовал бы американский лидер. Речь идет о действующем президенте Финляндии Александре Стуббе, поскольку у них хорошие отношения и есть взаимопонимание.

Стубб заявил, что готов говорить с Путиным

Президент Финляндии высказался о том, что не исключает такого сценария, что он может стать европейским представителем на переговорах для завершения войны в Украине, если ему поступит такое предложение. Он отметил на том, что разговоры о мире должны начаться тогда, когда будет прекращен огонь. Стубб также отметил, что сейчас ситуация вокруг войны изменилась, Украина стала крепче, зато Россия переживает неутешительные процессы внутри страны и продолжает нести существенные потери на поле боя.

Пока Европа размышляет над кандидатом, который присоединится к мирным переговорам, в Кремль собирается в очередной раз прибыть американский представитель Стив Уиткофф, который является спецпосланником Трампа. Его визит анонсировал представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, который выразил убеждение, что после длительной паузы переговорный процесс может возобновиться.