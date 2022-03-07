Европа стала ближе к запрету на импорт российской нефти, – СМИ

США и союзники в Европе ведут "активную дискуссию" о запрещении импорта российской нефти. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен 6 марта.

Также, по его словам, Белый дом координируется с Конгрессом, чтобы продвигать, собственно, американское эмбарго на российскую нефть. Европа же пока не столь решительна, но перемены в позициях есть.

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Нефтяное эмбарго для России: США убеждают Европу

Как отметили американские журналисты со ссылкой на осведомленные источники, Европа сейчас полагается на Россию по нефти и газу. Тем не менее – уже стала более открытой к идее запретить российские продукты.

Белый дом также ведет переговоры с профильными комитетами Сената и Палаты представителей по эмбарго на российскую нефть.

Вместе с тем глава Госдепа США Тони Блинкен подчеркнул, что до этого нужно гарантировать стабильные поставки нефти во всем мире.

И как-то обеспечить нормальные цены на бензин внутри самих Штатов (сейчас там продают галлон по 4 доллара, этот ценник самый высокий с 2008 года).

Пока же цены на нефть выросли – после введения против России санкций за ее вторжение в Украину. Растут и цены на газ, учитывая полную заморозку российского проекта "Северный поток-2".

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