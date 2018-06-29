Европа и пиво: пришла беда, откуда не ждали

Каких только несчастий и катастроф не пророчили старушке-Европе! И нашествие мигрантов, и захват власти геями, и развал Евросоюза, а она все стоит и стоит. Но теперь, по крайней мере Северной Европе, грозит настоящая беда: в любой момент там может возникнуть дефицит... пива.

И не надо смеяться! Это – горе горькое: именно сейчас, когда каждый первый европеец прикипел к телевизору или компьютеру, смотря тот позорный чемпионат мира по футболу (позорный потому, что проводится в стране убийц и современных фашистов-рашистов), когда все кафе, рестораны и даже некоторые магазины вывесили огромные экраны, на которых болельщики могут наблюдать за матчами под... что? Под вино? Или под продукцию постоянного спонсора всех Олимпиад и чемпионатов мира, начиная с гитлеровской Олимпиады 1936-го года и заканчивая путинским Мундиалем 2018-го – Кока-Колы? Да ладно вам! Пиво – и все. Только пиво.

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И именно в это время, когда пиво должно продаваться в Северной Европе миллионами декалитров – пивной кризис затронул эту отрасль европейской пищевой промышленности. Первые пивоварни уже закрылась и провозгласили свое банкротство. В Великобритании и Норвегии владельцы ресторанов, пабов и кафе с тревогой поглядывают на свои запасы.

Что же случилось, куда они подевали пиво? Дело заключается в том, что в Северной Европе вдруг почувствовался острый дефицит так называемого "пищевого" углекислого газа, CO2. Без него пива не сделаешь. "Если пивоварни на выходных не получат своего заказанного газа – он просто закончится", – предупредил шеф норвежского объединения пивоваров в интервью местному радио.

Мы все ощутим это через неделю или две – когда закончится пиво в всех ресторанах и магазинах.

Такая же тревожная ситуация складывается и в Великобритании: тамошний союз пивоваров и владельцев пабов предупредил, что некоторые сорта пива уже просто заканчиваются. Крупнейшая сеть пабов Wetherspoon, как сообщила информационная компания BBC, уже не имеет возможности предложить посетителям полный выбор пива и сидров.

Как же так получилось? Куда делся углекислый газ? В общем, CO2 добывается, как побочний продукт производства удобрений. Поскольку удобрения производятся в Европе мощнее всего в период между августом и мартом, много производств летом стоят закрытыми. В этом году некоторые производители, как отмечает британский профессиональный журнал Gasworld, из-за низких цен на их продукцию оставили свои фабрики закрытыми дольше, чем всегда.

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Не очень удачный тайминг, учитывая хорошую погоду и чемпионат мира. Основной норвежский поставщик углекислого газа, компания Praxair, была вынуждена даже ввести ограничения: первыми газ получают клиенты, у которых от этих поставок зависит человеческая жизнь, здоровье, а также жизнь и безопасность домашних животных. В конце концов, CO2 используют и в больницах, поэтому пивоварни в случае подобного кризиса отходят на задний план.

Поэтому, например, самая старая норвежская пивоварня, Aass, по собственным данным, была просто вынуждена прекратить работу. Сейчас здесь производится не только пиво, но и любимый норвежцами лимонад.

Сложилась критическая ситуация, – признает директор и владелец компании Кристиан Аасс, – к счастью, у нас есть товары на складе. Нам придется менять планы.

Другие пивоварни сократили производство, перепланируют его каждый день заново. Крупнейший производитель пива в Норвегии, компания Ringnes, была вынуждена полностью переориентироваться: "До сих пор нам удавалось производить как безалкогольные напитки, так и пиво, – заявил представитель компании, – но с пивом придется обходиться экономнее". Впрочем, в тотальный дефицит он не верит – в конце концов, можно попробовать купить CO2 за рубежом.

В Германии, где пиво является настоящим культом, крупнейшая в стране группа производителей пива Radeberger также ощутила на собственной шкуре сокращение поставок углекислого газа. "Действительно, сейчас на рынке мы имеем дефицит поставок, который еще и усиливается благодаря увеличению спроса на пиво из-за погоды и мундиаля", – заявила представительница этой группы. До сих пор, правда, компании удается поддерживать производство на приемлемом уровне.

Не волнуйтесь, у нас есть достаточно пива для всех жаждущих глоток, – успокаивают немецкие пивовары.

Впрочем, для немцев сама идея использования CO2 для производства пива граничит со святотатством. Сотни лет в стране существуют строгие правила пивоварения, известные как Deutsche Reinheitsgebot ("Немецкая заповедь чистоты"), в которых прописано, что свои пузырьки пиво должно получать в результате брожения, а не смешивания с каким-то там газами. Поэтому немецкие пивоварни вообще покупают очень мало углекислого газа, используя его, прежде всего, для очистки баков после слияния оттуда готового пива. Таким образом, немцы это норвежское "газовое" пиво и пивом не считают, и кризис с газом их не волнует.

А вот кто таки зависит от поставок углекислого газа – так это производители безалкогольных напитков вроде той же "Кока-колы". В Великобритании ее производство было на некоторое время прекращено – впрочем, до сих пор компания выдерживала все графики поставок розничным торговцам.

Но, как объясняет Кристиан Аасс, где-то через неделю в продаже должен появиться CO2. Две крупные британские удобрительные фабрики начинают сезонное производство, а норвежские производители должны его восстановить с 12 июля. К этому времени британцам и норвежцам советуют попробовать какое-то другое, возможно – импортное пиво. Возможно, таким образом удастся предотвратить очередные "сумерки Европы".

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