Європа і пиво: прийшла біда, звідкіля не чекали

Яких тільки нещасть та катастроф не пророкували бабусі-Європі! І нашестя мігрантів, і захоплення влади геями, і розвал Євросоюзу, а вона все стоїть та стоїть. Але тепер, принаймні, Північній Європі загрожує справжня біда: кожної миті там може виникнути дефіцит... пива.

І не треба сміятися! Це – горе-горечко: саме зараз, коли кожен перший європеєць прикипів до телевізора чи комп‘ютера, дивлячись той ганебний чемпіонат світу з футболу (ганебний тому, що проводиться в країні вбивць та сучасних фашистів-рашистів), коли всі кафе, ресторани та навіть деякі магазини вивісили здоровенні екрани, на яких вболівальники можуть спостерігати за матчами під... що? Під вино? Чи під продукцію постійного спонсора всіх Олімпіад та чемпіонатів світу, починаючи з гітлерівської Олімпіади 1936-го року й закінчуючи путінським Мундіалем 2018-го – Кока-Коли? Та годі вам! Пиво – та й ніяких. Тільки пиво.

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І саме в цей час, коли пиво має продаватися в Північній Європі мільйонами декалітрів – пивна криза охопила цю галузь європейської харчової промисловості. Перші броварні вже зачинилися та проголосили своє збанкрутування. В Великій Британії та Норвегії власники ресторанів, пабів та кафе з тривогою позирають на свої запаси.

Що ж трапилось, куди поділось пиво? Справа полягає в тому, що в Північній Європі раптом відчувся гострий дефіцит так званого "харчового" вуглекислого газу, CO2. Без нього пива не зробиш. "Якщо броварні на вихідних не отримають свого замовленого газу – він просто скінчиться", – попередив шеф норвезького об‘єднання броварів ув інтерв‘ю місцевому радіо.

Ми всі відчуємо це через тиждень або два – коли закінчиться пиво в усіх ресторанах та крамницях.

Така ж сама тривожна ситуація складається й у Великій Британії: тамтешній союз броварів та власників пабів попередив, що деякі сорти пива вже просто закінчуються. Найбільша мережа пабів Wetherspoon, як повідомила інформаційна компанія BBC, вже не має можливості запропонувати відвідувачам повний вибір пива та сидрів.

Як же ж так вийшло? Куди подівся вуглекислий газ? Загалом, CO2 видобувається, як побочний продукт виробництва добрив. Позаяк добрива виробляються в Європі найпотужніше в період між серпнем та березнем, багато виробництв влітку стоять зачиненими. В цьому році деякі виробники, як зазначає британський фаховий часопис Gasworld, через низькі ціни на їх продукцію залишили свої фабрики зачиненими довше, ніж завжди.



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Не дуже вдалий таймінг, зважаючи на добру погоду та чемпіонат світу. Основний норвезький постачальник вуглекислого газу, компанія Praxair, була змушена навіть запровадити обмеження: першими газ отримують клієнти, в яких від цих поставок залежить людське життя, здоров‘я, а також життя та безпека домашніх тварин. Зрештою, CO2 використовують і в лікарнях, тож броварні в випадку подібної кризи відходять на задній план.

Тому, наприклад, найстаріша норвезька броварня, Aass, за власними даними, була змушена просто припинити роботу. Наразі тут не виробляється не тільки пиво, а й улюблений норвежцями лимонад.

Склалася критична ситуація, – визнає директор та власник компанії Крістіан Аасс, – на щастя, в нас є ще товари на складі. Нам доведеться змінювати плани.

Інші броварні скоротили виробництво, переплановують його кожного дня наново. Найбільший виробник пива в Норвегії, компанія Ringnes, була змушена повністю переорієнтуватися: "Досі нам вдавалося виробляти як безалкогольні напої, так і пиво, – заявив представник компанії, – але з пивом доведеться обходитись економніше". Втім, у тотальний дефіцит він не вірить – зрештою, можна спробувати купити CO2 за кордоном.

В Німеччині, де пиво є справжнім культом, найбільша в країні група виробників пива Radeberger також відчула на власній шкірі скорочення постачання вуглекислого газу. "Справді, зараз на ринку ми маємо дефіцит постачання, який ще й посилюється завдяки збільшенню попиту на пиво через погоду та мундіаль", – заявила представниця цієї групи. Досі, щоправда, компанії вдається підтримувати виробництво на прийнятному рівні.

Не хвилюйтеся, в нас є досить пива для всіх спраглих горлянок, – заспокоюють німецькі броварі.

Втім, для німців сама ідея використання CO2 для виробництва пива межує зі святотатством. Сотні років у країні існують суворі правила пивоваріння, відомі як Deutsche Reinheitsgebot ("Німецька заповідь чистоти"), в яких прописано, що бульбашки свої пиво має отримувати внаслідок бродіння, а не змішування з якимось там газами. Тому німецькі броварні взагалі купують дуже мало вуглекислого газу, використовуючи його, насамперед, для очистки баків після злиття звідти готового пива. Таким чином, німці оте норвезьке "газове" пиво й за пиво не вважають, і криза з газом їх не обходить.

А от хто таки залежить від постачання вуглекислого газу – так це виробники безалкогольних напоїв на кшталт тієї ж "кока-коли". У Великій Британії її виробництво було навіть на деякий час припинено – втім, досі компанія витримувала всі графіки постачання до роздрібних торговців.

Але, як пояснює Крістіан Аасс, десь через тиждень в продажу знову має з‘явитися CO2. Дві великі британські добривні фабрики розпочинають сезонне виробництво, а норвезькі виробники мають його відновити з 12 липня. До цього часу британцям та норвежцям радять спробувати якесь інше, можливо – імпортне пиво. Можливо, таким чином вдасться відвернути чергові "сутінки Європи".

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