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Европа объединяется благодаря Путину, – Портников

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Портников рассказал, как выдворение российских дипломатов из ЕС объединило Европу
Портников рассказал, как выдворение российских дипломатов из ЕС объединило Европу / Фото из свободных источников

Выдворение российских дипломатов из стран Европейского Союза и, вероятно, Соединенных Штатов станет беспрецедентной демонстрацией единства Запада, о которой в последние годы начали забывать, и которая после Brexit вообще была поставлена под сомнение.

Об этом рассказал журналист Виталий Портников в блоге на "Эспрессо".

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"Оказалось, что объединиться перед вызовом гораздо проще, чем найти взаимопонимание по экономическим вопросам или по вопросам функционирования структур Европейского Союза. При этом путинские доброжелатели в ЕС никуда не делись. На саммите ЕС, где пытались найти компромисс по поводу совместных действий после атаки в Солсбери, они проявили себя в полной мере. Но даже их попытки смягчить последствия действий Запада превращаются в свою противоположность ", – написал политолог.

Порников рассказал также о самом первом отзыве дипломата Евросоюза из Российской Федерации.

"Источники утверждают, что первое в истории решение отозвать посла ЕС из Москвы для консультаций родилось чуть ли не из политического анекдота. Оно стало реакцией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предложение федерального канцлера Ангелы Меркель отозвать послов стран-членов ЕС из российской столицы. Орбан – чтобы подчеркнуть всю нелепость такого шага – поинтересовался, почему тогда не отзывать посла ЕС. И – его искреннее удивление – эта идея была поддержана коллегами ", – отметил он.

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Журналист пояснил, что выслать российских дипломатов из европейских стран решили во время другой дискуссии. По его словам, сначала предлагалось выслать дипломатов, работающих при европейских институтах. Но это решительно возразил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который недавно посещал Москву и встречался с Путиным.

Дело в том, что высылка любых дипломатов из Брюсселя – это ответственность Бельгии, а не всего Евросоюза. И Мишель резонно поинтересовался у коллег, почему только его страна должна взять на себя бремя конфликта с Москвой. С его доводами согласились, появилась идея высылки дипломатов из всех стран Евросоюза. Понятно, что и в этом случае действия каждой из стран будут разные по степени жесткости. Но сам жест – серьезный и унизительный для Москвы,
– отметил Портников.

По мнению политолога, после высылки российских дипломатов из стран ЕС Путину остается либо сделать вид, что ничего не произошло, или же высылать дипломатов почти из всех европейских посольств.

"В Кремле с удивлением увидят, что Европейский Союз, дестабилизация которого является одной из главных целей путинской внешней политики, существует и сопротивляется. И что действия "друзей" в такой конфигурации могут привести не к менее печальным последствиям, чем действия оппонентов", – подытожил Портников.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Высылка российских дипломатов Владимир Путин Евросоюз
Источник: 24 Канал
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