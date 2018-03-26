Європа об'єднується завдяки Путіну, – Портников

Видворення російських дипломатів з країн Європейського Союзу і, ймовірно, Сполучених Штатів стане безпрецедентною демонстрацією єдності Заходу, про яку останніми роками почали забувати, і яка після Brexit взагалі була поставлена під сумнів.

Про це розповів журналіст Віталій Портников у блозі на "Еспресо".

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"Виявилося, що об'єднатися перед викликом набагато простіше, ніж знайти взаєморозуміння з економічних питань або з питань функціонування структур Європейського Союзу. При цьому путінські доброзичливці в ЄС нікуди не поділися. На саміті ЄС, де намагалися знайти компроміс з приводу спільних дій після атаки в Солсбері, вони проявили себе повною мірою. Але навіть їхні спроби пом'якшити наслідки дій Заходу перетворюються на свою протилежність", – написав політолог.

Порников розповів також про найперше відкликання дипломата Євросоюзу з Російської Федерації.

"Джерела стверджують, що перше в історії рішення відкликати посла ЄС з Москви для консультацій народилося мало не з політичного анекдоту. Воно стало реакцією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на пропозицію федерального канцлера Ангели Меркель відкликати послів країн-членів ЄС з російської столиці. Орбан – щоб підкреслити всю безглуздість такого кроку – поцікавився, чому тоді не відкликати посла ЄС. І – на його щире здивування – ця ідея була підтримана колегами", – зазначив він.

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Журналіст пояснив, що вислати російських дипломатів з європейських країн вирішили під час іншої дискусії. За його словами, спочатку пропонувалося вислати дипломатів, які працюють при європейських інституціях. Але це рішуче заперечив прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, який нещодавно відвідував Москву і зустрічався з Путіним.

Справа в тому, що вислання будь-яких дипломатів з Брюсселя – це відповідальність Бельгії, а не всього Євросоюзу. І Мішель резонно поцікавився у колег, чому тільки його країна повинна взяти на себе тягар конфлікту з Москвою. З його доводами погодилися, з'явилася ідея вислання дипломатів з усіх країн Євросоюзу. Зрозуміло, що і в цьому випадку дії кожної з країн будуть різні за ступенем жорсткості. Але сам жест – серйозний і принизливий для Москви,

– наголосив Портников.

На думку політолога, після вислання російських дипломатів з країн ЄС Путіну залишається або зробити вигляд, що нічого не сталося, або самому висилати дипломатів майже з усіх європейських посольств.

"У Кремлі з подивом побачать, що Європейський Союз, дестабілізація якого є однією з головних цілей путінської зовнішньої політики, існує і пручається. І що дії "друзів" в такій конфігурації можуть призвести не до менш сумних наслідків, ніж дії опонентів", – підсумував Портников.