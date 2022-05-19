Европарламент поддержал создание трибунала для суда России за военные преступления

Депутаты Европарламента 19 мая одобрили резолюцию, призывающую ЕС создать специальный трибунал для дел о военных преступлениях России против Украины.

Для создания трибунала нужно предоставить необходимые ресурсы и поддержку. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил евродепутатов за это решение.

Вместе мы привлечем российское руководство к ответу,

– подчеркнул Кулеба.

Резолюция Европарламента

Европарламентарии призвали ЕС принять все необходимые меры в международных производствах и судах в отношении российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечества, геноцид и агрессию, совершенные в Украине.

Эти расследования должны касаться всего персонала российских вооруженных сил и должностных лиц, причастных к преступлениям.

ПАСЕ поддержала создание трибунала

В Парламентской ассамблее Европы встревожены количеством свидетельств зверств, которые совершают оккупанты на украинской земле.

28 апреля в ПАСЕ выразили полную поддержку всем усилиям по расследованию совершенных Россией преступлений против человечности и геноцида, а также привлечении страны-агрессора к полной ответственности.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что любой трибунал – это долгий процесс. Иногда люди уходят из жизни, не дождавшись справедливой мести за своих родных. Однако глава государства убежден, что историческая справедливость должна быть. Когда международное сообщество, международный суд, трибунал выносит приговор – это очень важно.

Великобритания выступает за трибунал для Путина

Министр иностранных дел Великобритании Лизз Трасс заявила, что Лондон рассматривает идею создания международного уголовного трибунала над лидером страны-агрессора Владимиром Путиным и другими представителями Кремля.

Великобритания уже отправила в Украину экспертов, чтобы помочь собрать доказательства: от свидетельских опросов до видеозаписей. Лондон стремится обеспечить наиболее эффективное судебное преследование тех, кто совершил эти ужасные военные преступления. Речь идет об изнасиловании и нападениях на гражданских, которые совершали российские военные на оккупированных территориях.

По словам Трасс, Великобритания очень тесно сотрудничает с международным уголовным судом в Гааге.

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