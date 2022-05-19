Для створення трибуналу мають надати необхідні ресурси та підтримку. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він подякував євродепутатам за це рішення.

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Разом ми притягнемо російське керівництво до відповіді,

– наголосив Кулеба.

Резолюція Європарламенту

Європарламентарі закликали ЄС вжити всіх необхідних заходів у міжнародних провадженнях і судах щодо російського та білоруського режимів за воєнні злочини, злочини проти людства, геноцид та агресію, скоєні в Україні.

Ці розслідування мають стосуватися всього персоналу російських збройних сил і урядовців, причетних до злочинів.

ПАРЄ підтримала створення трибуналу

У Парламентській асамблеї Європи стривожені кількістю свідчень звірств, які вчиняють окупанти на українській землі.

28 квітня у ПАРЄ висловили повну підтримку всім зусиллям із розслідування скоєних Росією злочинів проти людяності та геноциду, а також у притягненні країни-агресора до повної відповідальності.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що будь-який трибунал – це довгий процес. Деколи люди йдуть із життя, не дочекавшись справедливої помсти за своїх рідних. Однак глава держави переконаний, що історична справедливість повинна бути. Коли міжнародна спільнота, міжнародний суд, трибунал ставить вирок – це дуже важливо.

Велика Британія виступає за трибунал для Путіна

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон розглядає ідею створення міжнародного кримінального трибуналу над лідером країни-агресорки Володимиром Путіним та іншими представниками Кремля.

Велика Британія вже відправила в Україну експертів, щоб допомогти зібрати докази: від опитувань свідків до відеозаписів. Лондон прагне забезпечити найефективніше судове переслідування тих, хто вчинив ці жахливі воєнні злочини. Мовиться про зґвалтування та напади на цивільних, які робили російські військові на окупованих територіях.

За словами Трасс, Велика Британія дуже тісно співпрацює з міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

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