Россию нужно изолировать: как отреагировал Зеленский на решение Европарламента

Владимир Зеленский заявил, что приветствует решение Европарламента признать Россию государством-террористом. По словам президента, Москва должна отвечать за все свои поступки.

Соответствующее заявление президент сделал после того, как Европарламент 23 ноября принял резолюцию о признании России спонсором терроризма. За решение проголосовало абсолютное большинство европарламентариев.

Заметьте Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма

Как президент отреагировал на решение Европарламента

Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма,

– заявил президент.

Он также отметил, что Россию необходимо:

изолировать на всех уровнях;

привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире.

Кулеба вспомнил историю России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия – это террористическое государство и это подтверждено Европейским парламентом.

Россия имеет историю актов террора против суверенных государств, поддержки террористических режимов и организаций, включая группу Вагнера, террористическую войну против Украины,

– заявил министр.

Глава МИД также поблагодарил Европарламент и его президента за четкую позицию.

За решение Европарламента поблагодарил Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что благодарен европарламентариям за это весомое решение.

Россия, целенаправленно атакующая мирное население и гражданскую инфраструктуру, должна быть остановлена и полностью изолирована,

– высказал аналогичное президенту мнение Шмыгаль.

Что известно о решении Европарламента

Большинство в Европарламенте 23 ноября проголосовало за одобрение резолюции о признании России спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма.

Известно, что "за" проголосовали 494 европарламентария, "против" – 58, воздержались – 44.

В документе говорится, что Россия совершает "невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру" в Украине. Из-за этого погибли тысячи человек.

Кроме того, отмечено, что российские захватчики на временно оккупированных территориях проводят казни без суда и следствия, а также грабят, насилуют и пытают людей.

В резолюции напомнили о массовых убийствах в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане. Также – об атаках на театр в Мариуполе и железнодорожном вокзале в Краматорске.

Также в документе европарламентарии призвали Евросоюз и государства-члены ЕС инициировать всеобъемлющую международную изоляцию России , в том числе по членству России в международных организациях и органах. В частности, говорится о таких органах как Совбез ООН.

, в том числе по членству России в международных организациях и органах. В частности, говорится о таких органах как Совбез ООН. Более того, страны просят не проводить какие-либо официальные мероприятия на территории России.

Следует заметить, что резолюция Европарламента не является обязательной для выполнения и носит рекомендательный характер.

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