Европарламент признал водительские удостоверения из Украины: почему это важно для беженцев

Украинские беженцы в Евросоюзе смогут пользоваться своими водительскими удостоверениями. Соответствующее решение 7 июля принял Европарламент.

Украинцы, получившие в ЕС статус временной защиты, не должны сдавать новый экзамен по вождению. Они могут и дальше пользоваться украинскими водительскими правами.

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За такое решение проголосовал 561 европарламентарий, против было только 6 депутатов.

Украинцы могут работать водителями грузовиков

Граждане Украины, работавшие водителями грузовиков или автобусов, смогут продолжить свою профессиональную деятельность в Европе. Для этого они должны подтвердить украинские сертификаты профпригодности на коротких курсах.

Если же беженцы потеряют водительское удостоверение, то страна ЕС, в которой они попросили об убежище, может выдать новое. Нужно лишь подтвердить, что до этого у вас действительно были водительские права в Украине.

Отметим, что теперь решение Европарламента должен утвердить Совет ЕС.

Мобильные операторы могут сохранить льготы для беженцев

Европейская Комиссия призвала европейских и украинских операторов мобильной связи разрешить беженцам и дальше пользоваться бесплатной связью или по минимальным тарифам.

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Миллионы людей покинули Украину и находятся в ЕС. Крайне важно, чтобы у украинцев была возможность пользоваться связью по доступной цене, оставаясь в контакте со своими семьями и друзьями,

– говорится в сообщении.

Отметим, договоренность была подписана 8 апреля на 3 месяца, поэтому вскоре этот срок истекает.

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