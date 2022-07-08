Українці, які отримали в ЄС статус тимчасово захисту, не повинні складати новий іспит з водіння. Вони можуть і далі користуватися українськими водійськими правами.

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За таке рішення проголосував 561 європарламентар, проти були лише 6 депутатів.

Українці можуть працювати водіями вантажівок

Громадяни України, які працювали водіями вантажівок або автобусів, зможуть продовжити свою професійну діяльність у Європі. Для цього вони мають підтвердити свої українські сертифікати профпридатності на коротких курсах.

Якщо ж біженці втратять посвідчення водія, то країна ЄС, в якій вони попросили про притулок, може видати нове. Потрібно лише підтвердити, що до цього ви дійсно мали водійські права в Україні.

Зауважимо, що тепер рішення Європарламенту має затвердити Рада ЄС.

Мобільні оператори можуть зберегти пільги для біженців

Європейська Комісія закликала європейських та українських операторів мобільного зв'язку дозволити біженцям і далі користуватися безкоштовним зв'язком або за мінімальними тарифами.

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Мільйони людей залишили Україну і перебувають у ЄС. Вкрай важливо, щоб українці мали змогу користуватися зв'язком за доступною ціною, залишаючись у контакті зі своїми сім'ями та друзями,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, домовленість підписали 8 квітня на 3 місяці, тому невдовзі цей термін спливає.

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