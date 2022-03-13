Европарламент требует от России освободить похищенного журналиста Батурина
13 марта 2022 , 23:21Читати новину українською
Источник:Униан
Депутаты Европейского парламента требуют от России освободить украинского журналиста Олега Батурина в городе Каховка.
Члены Европарламента осудили похищение россиянама журналиста. Они требуют у оккупантов немедленно отпустить и Батурина, и всех других похищенных людей.
Важно На Херсонщине исчез местный журналист Олег Батурин
Парламентарии одобрили соответствующее заявление. Его подписали:
- Петраш Ауштрявичюс, партия "Обновление Европы"
- Виола Фон Крамон Таубадель, партия "Зеленые"
- Юозас Олекас, партия "Социалисты"
- Михаэль Галлер, партия "Европейская народная партия"
- Рамона Виктория Стругариу, партия "Обновление Европы",
- народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Мы также призываем мировое сообщество к поддержке этого требования ко всем похищенным журналистам и гражданам в Украине. Полная ответственность за эти преступления лежит на России,
– подчеркнули политики.
Напомним, Батурин пропал12 марта 2022 года в Каховке. Коллеги даже не сомневаются, что его похитили российские орки.
Интересно – Россияне пытаются добиться чего-нибудь, чтобы отчитаться командованию, – Маляр: