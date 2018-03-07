Европарламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в РФ

Европарламент не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова сопредседателя группы Европарламента по поддержке демократии Дэвида Макалистера и Линды Макаван.

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Они заявили, что не будут комментировать избирательный процесс и его результаты.

"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, не будет комментировать этот процесс и его результаты, которые будут объявлены. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандат наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", – подчеркнули в Европарламенте.

И добавили – если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами – будут делать это лишь по собственной инициативе. Поэтому ни за какие заявления таких лиц, связанные с избирательным процессом, в Европарламенте отвечать не будут.

Предложения российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на поездку и размещение противоречат основополагающим этическим принципам наблюдения за выборами,

– подчеркнули в Европарламенте.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Нового руководителя страны выберут в этот день сроком на шесть лет. Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров не только к политическому осуждению проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому "международному наблюдению".