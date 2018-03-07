Європарламент не направлятиме спостерігачів на президентські вибори в РФ

Європарламент не направлятиме своїх спостерігачів на президентські вибори у Росії 18 березня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова співголови групи Європарламенту з підтримки демократії Девіда Макалістера та Лінди Макаван.

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Вони заявили, що не коментуватимуть виборчий процес і його результати.

"Європарламент не спостерігатиме за цими електоральними процесами і, відтак, не коментуватиме цей процес та його результати, що будуть оголошені. Жоден окремий депутат Європарламенту не матиме мандату спостерігати та коментувати ці електоральні процеси від імені ЄП", – наголосили у Європарламенті.

І додали – якщо окремі депутати вирішать спостерігати за виборами – робитимуть це лише з власної ініціативи. Тому за жодні заяви таких осіб, пов'язані з виборчим процесом, у Європарламенті відповідати не будуть.

Пропозиції російських організацій деяким міжнародним спостерігачам покрити витрати на подорож та розміщення суперечать основоположним етичним принципам спостереження за виборами,

– наголосили в Європарламенті.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбудуться 18 березня. Нового керівника країни оберуть у цей день строком на шість років. Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів не лише до політичного засудження проведення незаконного виборчого процесу на півострові, але й вжити належних заходів для недопущення своїх громадян до так званого "міжнародного спостереження".