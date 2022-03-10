В Европе компании отказываются от российской древесины, но не все.

Многие деревообрабатывающие компании Европы заявили о выходе с российского рынка и отказались от древесины из страны-агрессоры.

Согласно информации издания, ежегодно объем экспорта российской древесины и продуктов из нее составляет около 14 миллиардов долларов. В настоящее время о приостановлении бизнеса с Россией заявили деревообрабатывающие гиганты Stora Enso, Metsä и UPM.

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В то же время, от российской древесины и от бизнеса в стране-террористе отказалась IKEA. Кстати, компания приняла соответствующее решение одна из первых.

Компании, продолжающие работать со страной-террористом

Однако другие крупные деревообрабатывающие компании продолжают работать с агрессором, в частности:

австрийские Egger и Kronospan;

американская International Paper;

международная компания Mondi.

Представители Mondi якобы "не заинтересованы" в отказе от бизнеса с Россией из-за закрытия фабрики в российском городе Сыктывкаре в частности. В пресс-службе Верховной Рады Украины отметили, что относительно ряда подобных компаний ждут решительных действий от ЕС.

Обратите внимание, что из-за российской войны против Украины ЕС запретил импорт древесины из Беларуси, которая является соучастницей страны-террориста. Однако аналогичное решение в отношении России пока отсутствует.

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