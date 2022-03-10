Згідно з інформацією видання, щорічно обсяг експорту російської деревини та продуктів з неї становить приблизно 14 мільярдів доларів. Наразі про зупинення бізнесу з Росією заявили деревообробні гіганти Stora Enso, Metsä та UPM.
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Водночас від російської деревини та від бізнесу в країні-терористці відмовилася IKEA. До речі, компанія ухвалила відповідне рішення одна з перших.
Компанії, що продовжують працювати з країною-терористкою
Проте інші великі деревообробні компанії продовжують працювати з агресором, зокрема:
- австрійські Egger та Kronospan;
- американська International Paper;
- міжнародна компанія Mondi.
Представники Mondi нібито "не зацікавлені" у відмові від бізнесу з Росією через закриття фабрики в російському місті Сиктивкарі зокрема. У пресслужбі Верховної Ради України зазначили, що щодо низки подібних компаній чекають рішучих дій від ЄС.
Зауважте, що через російську війну проти Україну ЄС заборонив імпорт деревини з Білорусі, яка є співучасницею країни-терористки. Однак аналогічне рішення щодо Росії наразі відсутнє.
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