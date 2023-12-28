Борьба за зоны влияния в Европе обостряется

Ситуация в Сербии достаточно интересна в контексте тенденций европейской политики и методов работы Кремля.

Традиционный российский трюк, чтобы помешать евроинтеграции Сербии

Как известно, президент Сербии Александар Вучич 1 ноября распустил парламент и назначил на 17 декабря 2023 года досрочные парламентские и местные выборы.

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В ночь после выборов президент Сербии Александар Вучич объявил, что его партия победила на выборах в Белграде. После этого в сербской столице тысячи людей вышли на улицы, протестуя из-за, как они считают, сфальсифицированы результаты городских выборов.

Далее премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что российские спецслужбы предоставили сербским властям информацию о возможных инцидентах на протестах в Белграде.

Вся эта ситуация интересна тем, что сейчас Сербия – это своего рода буфер между Западом и Россией. Сербия – кандидат в члены Европейского Союза, но ее интеграция долгое время имела ряд препятствий.

Хотя в целом считалось, что именно присоединение всех государств Западных Балкан к ЕС является оптимальным вариантом окончательного урегулирования всех существующих там конфликтов.

В случае Сербии все осложняется существованием Косово, независимость которого признают большинство членов ЕС, но не признает Сербия.

Так бы все могло тянуться очень долго, но в последнее время происходят тектонические оползни в европейской политике. В ЕС пришли к пониманию, что "серых зон" в ЕС быть не должно, потому что все "серые зоны" становятся со временем враждебными анклавами или зонами нестабильности. Поэтому вместе с Украиной решение о переговорах о вступлении получила и Молдова, а Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, несмотря на пророссийские решения грузинского правительства. Теперь возникает вопрос интеграции Сербии в ЕС.

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Однако в Сербии издавна особые отношения с Россией и, очевидно, Россия не заинтересована в дальнейшей интеграции Сербии в ЕС. Дальше начинается давний трюк: выборы, фальсификации, протесты, подавление протестов, которое должно затормозить евроинтеграцию из-за претензий к правительству, которое это подавление допустило.

В общем-то, сейчас на все события смотришь по-другому, поскольку видишь большинство российских методов и понимаешь, кто и зачем их применяет. Борьба за "зону влияния" в Европе обостряется. "Серых зон" будет становиться меньше, но это означает, что и мест столкновений тоже будет больше. И "пороховой погреб" Европы на Балканах еще о себе напомнит.