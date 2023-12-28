Борьба за зоны влияния в Европе обостряется
Источник:Петр Олещук
Ситуация в Сербии достаточно интересна в контексте тенденций европейской политики и методов работы Кремля.
Традиционный российский трюк, чтобы помешать евроинтеграции Сербии
Как известно, президент Сербии Александар Вучич 1 ноября распустил парламент и назначил на 17 декабря 2023 года досрочные парламентские и местные выборы.
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В ночь после выборов президент Сербии Александар Вучич объявил, что его партия победила на выборах в Белграде. После этого в сербской столице тысячи людей вышли на улицы, протестуя из-за, как они считают, сфальсифицированы результаты городских выборов.
Далее премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что российские спецслужбы предоставили сербским властям информацию о возможных инцидентах на протестах в Белграде.
Вся эта ситуация интересна тем, что сейчас Сербия – это своего рода буфер между Западом и Россией. Сербия – кандидат в члены Европейского Союза, но ее интеграция долгое время имела ряд препятствий.
Хотя в целом считалось, что именно присоединение всех государств Западных Балкан к ЕС является оптимальным вариантом окончательного урегулирования всех существующих там конфликтов.В случае Сербии все осложняется существованием Косово, независимость которого признают большинство членов ЕС, но не признает Сербия.
Так бы все могло тянуться очень долго, но в последнее время происходят тектонические оползни в европейской политике. В ЕС пришли к пониманию, что "серых зон" в ЕС быть не должно, потому что все "серые зоны" становятся со временем враждебными анклавами или зонами нестабильности. Поэтому вместе с Украиной решение о переговорах о вступлении получила и Молдова, а Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, несмотря на пророссийские решения грузинского правительства. Теперь возникает вопрос интеграции Сербии в ЕС.
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Однако в Сербии издавна особые отношения с Россией и, очевидно, Россия не заинтересована в дальнейшей интеграции Сербии в ЕС. Дальше начинается давний трюк: выборы, фальсификации, протесты, подавление протестов, которое должно затормозить евроинтеграцию из-за претензий к правительству, которое это подавление допустило.
В общем-то, сейчас на все события смотришь по-другому, поскольку видишь большинство российских методов и понимаешь, кто и зачем их применяет. Борьба за "зону влияния" в Европе обостряется. "Серых зон" будет становиться меньше, но это означает, что и мест столкновений тоже будет больше. И "пороховой погреб" Европы на Балканах еще о себе напомнит.