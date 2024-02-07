В Европарламенте проводят исторические параллели и вспоминают, как интервью Сталина тоже публиковали в западных СМИ. Реакцию на визит Карлсона расспросила у евродепутатов корреспондентка 24 Канала в Страсбурге.

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В Европарламенте бушует шквал возмущений

Литовский евродепутат от фракции ЕНП Раса Юкнявичене осудила встречу американского ведущего с российским диктатором. Она сравнила его с Уолтером Дюранти, который брал интервью у советского диктатора Сталина.

Европарламентарий призвала европейцев быть осторожными, поскольку сейчас война идет не только против Украины, но и против Европы.

Почти 100 лет назад, в 1930 – 40-х годах, было почти такое же событие с журналистом из Соединенных Штатов Уолтером Дюранти, который брал интервью у Сталина. Это было точно так же, но без интернета и столь активного распространения этого материала,

– сказала Юкнявичене.

Европарламентарий от Renew Europe Пятрас Ауштрявичюс назвал Карлсона "полезным идиотом" и добавил, что "если полезный идиот хочет навредить, то он всегда найдет способ это сделать скандально". По его словам, интервью с Путиным сделано намеренно.

Представьте, сколько месседжей Путин пошлет этим интервью или встречей. Опять же, мы знаем, что Карлсон очень тесно связан с Трампом через Fox News и так далее. Это означает, что, возможно, они уже пытаются установить какие-то контакты, поддерживать связь и, возможно, синхронизировать сообщения. Это абсолютно неприемлемо,

– ответил Ауштрявичюс.

Евродепутат также выразил надежду, что общая реакция аудитории на интервью станет негативной для Карлсона. Представитель Европарламента предложил "забанить" американского журналиста и заявил, что он не представляет плюрализм и подрывает доверие к западным СМИ.

Евродепутат от группы европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга говорит, что это интервью несет "плохой сигнал" для западной аудитории. Она заявила, что относится к визиту Карлсона в Москву "очень критично".

Фотыга призвала не давать слово агентам Кремля, в частности и вспомнила евродепутата Татьяну Жданок, которая является рупором Путина в Европарламенте.

Вчерашние дебаты имели большую огласку во всем мире. И она (Татьяна Жданок – 24 Канал) смогла сказать, и это параллельно с интервью Путина, что он является доброжелательным человеком с мирными намерениями. Это был ее месседж. Она меня просто унизила. Я абсолютно критически отношусь к тому, чтобы позволить Путину выступать перед западной публикой,

– подчеркнула Фотыга.

Что известно о визите Карлсона в Москву и его интервью с Путиным: коротко