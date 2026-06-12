Русский язык больше не защищен: Зеленский исключил его из-под действия хартии Европы в Украине

Владимир Зеленский подписал закон, которым исключил русский язык из перечня языков, к которым Украина применяет положения Европейской хартии региональных или меньшинственных языков.

Об этом 12 июня сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Что известно о законе?

Речь идет о подписании Закона №4699-IX. Отныне русский язык исключен из перечня языков, к которым в Украине применялись положения Хартии.

Руслан Стефанчук назвал это решение важным для защиты украинского языкового пространства и выполнения обязательств перед Европой.

Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин,

– написал спикер ВРУ.

В то же время он добавил, что Украина защищает государственный язык и уважает языковое и культурное многообразие. Однако решение направлено на то, чтобы лишить привилегий "российское имперское влияние, которым оно годами злоупотребляло".

Кстати, 12 июня страны Евросоюза согласовали с Украиной и Молдовой открытие первого переговорного кластера "Основы" по вступлению в ЕС. Переговоры начнутся 15 июня. Они охватят сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.