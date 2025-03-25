Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов, отметив, что Китай уже давно хотел бы иметь другой формат европейской архитектуры безопасности. Они говорили это еще до начала полномасштабной войны в Украине.

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Чего добивается Китай

Как отметил Евремов, конечно же, Китай хочет, чтобы зависимость Европы от США снизилась. Также им было бы выгодно, чтобы европейские страны не участвовали в инициативах Штатов по повышению безопасности. Фактически тут речь идет о различных учениях и других мероприятиях, которые фиксируют влияние США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Вербально это не проговаривалось. Но Китай был бы не против, если бы влияние России на европейскую архитектуру безопасности было бы больше. Теперь из-за войны и захватничества любые перспективы России стать частью европейской безопасности, чтобы влиять на нее, стали невозможными,

– сказал Ефремов.

Теперь Европа будет выстраивать собственную модель безопасности. Китай хотел бы туда влезть. Но пока нужна определенная конкретика относительно обязанностей и финансов, которые там будут привлечены. Тогда уже Китай определится со стратегией.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Китай рассматривает возможность принять участие в миротворческой миссии в Украине. В МИД Китая прокомментировали эту информацию.