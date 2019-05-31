"Европейская Солидарность" Порошенко: обновление или только имитация изменений

Состоялся съезд обновленной партии Петра Порошенко. На встрече избрали главу, которым, как ни странно, стал сам пятый президент. Он собрал рядом с собой новые лица и лишился нескольких старых.

Первой на сцену вышла Ирина Геращенко, которая называла всех единомышленников пятого президента строителями коммунистической партии Советского Союза и заявляет – в Европейской, теперь уже, Солидарности она получит свой первый в жизни партийный билет.

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"Я никогда в жизни не была членом ни одной партии. Все время так случалось, что предлагали быть членом партии власти – "Наша Украина", БПП, "Солидарность". Однако, когда ты строишь партию власти, то всегда получается КПСС. И я буду гордиться тем, что поучаствую в партии "Европейская Солидарность", – сказала заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Среди новеньких – Виталий Гайдукевич. Ведущий новостей на канале пятого президента.



Виталий Гайдукевич

Мы создали общественную организацию, которую не устраивает нынешнее положение вещей. Мы прописали принципы и ценности, а потом набрались наглости, пришли в партию и сказали: смотрите – вот это принципы и ценности,

– отметил журналист Виталий Гайдукевич.

Конечно, главной фигурой съезда стал Петр Порошенко, которого единогласно избрали главой "Европейской Солидарности".



Съезд "Европейской Солидарности"

Политический тяжеловес почти час обращался к аудитории. А вот стиль самой речи немного обновился вместе с политической силой.

Новый стиль от пятого президента Украины Петра Порошенко:

Среди прочего Порошенко сказал, что "Европейская Солидарность" не пойдет в оппозицию новоизбранному президенту и проанонсировал настоящее обновление состава.

Уходит от четкого ответа об обновлении состава партии и глава фракции Артур Герасимов, лишь сказав, что в партии не будет тех, кого "общественность не захочет видеть".

Зато, известные руководители новой "Европейской Солидарности" – Ирина Геращенко, Мария Ионова, Юрий Бирюков, Сергей Таран, Виталий Гайдукевич, Олег Синютка, Максим Саврасов и сам Петр Порошенко. Очередной съезд партии проанонсировали уже на следующей неделе.

Именно там собираются продемонстрировать свой костяк. Теперь же известно, что там не будет Александра Грановского и Игоря Кононенко, которые вышли из партии. Что именно происходит с партией – обновление или только имитация изменений – увидим также на будущем съезде.