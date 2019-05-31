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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Парубий ответил, пойдет ли в Совет вместе с Порошенко

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      Порошенко и Парубий будут баллотироваться в Раду вместе
      Порошенко и Парубий будут баллотироваться в Раду вместе / president.gov.ua

      Принять участие во внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду в команде единомышленников – о таком намерении объявил действующий спикер парламента Андрей Парубий.

      "Конечно, я иду на эти парламентские выборы, я иду с командой единомышленников, с которой мы работали все эти годы вместе в парламенте и вне парламента", – сказал Парубий на съезде партии "Европейская Солидарность" в пятницу, 31 мая . Об этом сообщил "Интерфакс".

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      Спикер считает, что для государства важно, чтобы в следующем парламенте было достаточно депутатов, "которых нельзя ни купить, ни запугать, которые будут стоять твердо и непоколебимо на украинских позициях". Именно поэтому он идет в Раду с командой, которая будет вести Украину в ЕС и НАТО.

      Как наши бойцы защищают нашу независимость, так и мы сегодня стоим незыблемой стеной под флагами "Европейской солидарности", чтобы каждый знал наши задачи и наши цели,
      – заявил Парубий.

      Напомним, "Европейская Солидарность" – это новое название партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Так решил съезд политической силы, состоялся 24 мая 2019 года.

      К слову, Андрей Парубий прошел в Верховную Раду восьмого созыва (2014 – 2019 лет) по спискам партии "Народный фронт". В списке был четвертым номером. Впоследствии НФ вошел в коалицию и Парубия избрали вице-спикером, а потом и спикером вместо Владимира Гройсмана, который стал премьер-министром.

      Парубій
      Андрей Парубий пойдет в Раду в списке "Европейской Солидарности"

      Ранее Парубий был активным членом "Нашей Украины" Виктора Ющенко в 2004 – 2012 годах и "Батькивщины" Юлии Тимошенко в 2012 – 2014 годах.

      Кто еще из известных политиков объединится с Порошенко?​ 29 мая в СМИ появилась информация, что партия "УДАР" городского главы Киева Виталия Кличко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на досрочные парламентские выборы в объединении с политической силой Петра Порошенко, теперь известной как "Европейская солидарность".

      Внеочередные выборы в парламент назначены указом президента Зеленского на 21 июля 2019 года.

      Вибори
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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Европейская солидарность Петр Порошенко Андрей Парубий
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