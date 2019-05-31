Парубій відповів, чи йтиме до Ради разом з Порошенком

Взяти участь у позачергових парламентських виборах до Верховної Ради у команді однодумців – про такий намір оголосив чинний спікер парламенту Андрій Парубій.

"Звичайно, я йду на ці парламентські вибори, я йду з командою однодумців, з якою ми працювали всі ці роки разом у парламенті й поза парламентом", – сказав Парубій на з'їзді партії "Європейська Солідарність" у п'ятницю, 31 травня. Про це повідомив "Інтерфакс".

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Спікер вважає, що для держави важливо, щоб у наступному парламенті було достатньо депутатів, "яких не можна ні купити, ні залякати, які стоятимуть твердо і непохитно на українських позиціях". Саме тому він йде до Ради з командою, яка вестиме Україну до ЄС і НАТО.

Як наші бійці захищають нашу незалежність, так і ми сьогодні стоїмо непорушною стіною під прапорами "Європейської солідарності", щоб кожен знав наші завдання і наші цілі,

– заявив Парубій.

Нагадаємо, "Європейська Солідарність" – це нова назва партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Так вирішив з'їзд політичної сили, що відбувся 24 травня 2019 року.

До слова, Андрій Парубій пройшов до Верховної Ради восьмого скликання (2014 – 2019 років) за списками партії "Народний фронт". У списку був четвертим номером. Згодом НФ увійшов до коаліції і Парубія обрали віце-спікером, а потім і спікером замість Володимира Гройсмана, який став прем'єр-міністром.



Андрій Парубій піде до Ради у списку "Європейської Солідарності"

Раніше Парубій був активним членом "Нашої України" Віктора Ющенка у 2004 – 2012 роках та "Батьківщини" Юлії Тимошенко у 2012 – 2014 роках.

Хто ще з відомих політиків об'єднається з Порошенком? 29 травня у ЗМІ з'явилася інформація, що партія "УДАР" міського голови Києва Віталія Кличка та спікер Верховної Ради Андрій Парубій можуть піти на дострокові парламентські вибори в об'єднанні з політичною силою Петра Порошенка, тепер відомою як "Європейська солідарність".

Позачергові вибори до парламенту призначені указом президента Зеленського на 21 липня 2019 року.



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