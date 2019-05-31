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      Парубій відповів, чи йтиме до Ради разом з Порошенком

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      Порошенко та Парубій балотуватимуться до Ради разом
      Порошенко та Парубій балотуватимуться до Ради разом / president.gov.ua

      Взяти участь у позачергових парламентських виборах до Верховної Ради у команді однодумців – про такий намір оголосив чинний спікер парламенту Андрій Парубій.

      "Звичайно, я йду на ці парламентські вибори, я йду з командою однодумців, з якою ми працювали всі ці роки разом у парламенті й поза парламентом", – сказав Парубій на з'їзді партії "Європейська Солідарність" у п'ятницю, 31 травня. Про це повідомив "Інтерфакс".

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      Спікер вважає, що для держави важливо, щоб у наступному парламенті було достатньо депутатів, "яких не можна ні купити, ні залякати, які стоятимуть твердо і непохитно на українських позиціях". Саме тому він йде до Ради з командою, яка вестиме Україну до ЄС і НАТО.

      Як наші бійці захищають нашу незалежність, так і ми сьогодні стоїмо непорушною стіною під прапорами "Європейської солідарності", щоб кожен знав наші завдання і наші цілі,
      – заявив Парубій.

      Нагадаємо, "Європейська Солідарність" – це нова назва партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Так вирішив з'їзд політичної сили, що відбувся 24 травня 2019 року.

      До слова, Андрій Парубій пройшов до Верховної Ради восьмого скликання (2014 – 2019 років) за списками партії "Народний фронт". У списку був четвертим номером. Згодом НФ увійшов до коаліції і Парубія обрали віце-спікером, а потім і спікером замість Володимира Гройсмана, який став прем'єр-міністром.

      Парубій
      Андрій Парубій піде до Ради у списку "Європейської Солідарності"

      Раніше Парубій був активним членом "Нашої України" Віктора Ющенка у 2004 – 2012 роках та "Батьківщини" Юлії Тимошенко у 2012 – 2014 роках.

      Хто ще з відомих політиків об'єднається з Порошенком? 29 травня у ЗМІ з'явилася інформація, що партія "УДАР" міського голови Києва Віталія Кличка та спікер Верховної Ради Андрій Парубій можуть піти на дострокові парламентські вибори в об'єднанні з політичною силою Петра Порошенка, тепер відомою як "Європейська солідарність".

      Позачергові вибори до парламенту призначені указом президента Зеленського на 21 липня 2019 року.

      Вибори
      Травневі рейтинги партій, які можуть увійти до нового парламенту: інфографіка 24 каналу

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Андрій Парубій Петро Порошенко Європейська солідарність
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