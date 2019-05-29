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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Порошенко, Парубій і Кличко підуть до Ради разом, – ЗМІ

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      Порошенко, Парубій і Кличко, ймовірно, підуть до Ради в одній політичній силі
      Порошенко, Парубій і Кличко, ймовірно, підуть до Ради в одній політичній силі / Колаж 24 каналу

      Партія "УДАР" міського голови Києва Віталія Кличка та спікер Верховної Ради Андрій Парубій можуть піти на дострокові парламентські вибори 21 липня 2019 року в об'єднанні з політичною силою Петра Порошенка, тепер відомою як "Європейська солідарність".

      "Можете привітати Віталія (Кличка – 24 канал), він вчора (28 травня – 24 канал) з Петром (Порошенком – 24 канал) вже про все домовився", – такі слова наводить "Українська правда" з посиланням на власне джерело (високопоставленого співрозмовника, близького до лідера "УДАРу" Віталія Кличка, але не члена партії).

      Читайте також: Саакашвілі повернувся: що робитиме амбітний політик і кому це вигідно?

      Також видання запевняє, що джерела в оточенні Петра Порошенка та у фракції "Народний фронт" стверджують: спікер парламенту Андрій Парубій теж може приєднатися до "Європейської солідарності".

      Політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила назву на "Європейська Солідарність" ухвалою з’їзду політсили 24 травня. Сам Порошенко заявив, що "Європейська солідарність" на великому з'їзді 31 травня визначиться з кандидатами у народні депутати.

      Водночас "Українська правда" не отримала відповіді на прямі запитання щодо спільного походу до Ради від Кличка та Парубія: "Мер і спікер проігнорували наше запитання, прочитавши його (у месенджері – 24 канал)".

      А проте видання переконує, посилаючись на слова джерела в оточенні п'ятого президента України, що "Петро Порошенко особисто займається формуванням списку майбутньої політсили". 

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року. 

      дострокові парламентські вибори
      Які партії проходять у Раду: інфографіка 24 каналу

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Петро Порошенко Андрій Парубій Віталій Кличко
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