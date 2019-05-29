Порошенко, Парубий и Кличко пойдут в Раду вместе, – СМИ

Партия "УДАР" городского главы Киева Виталия Кличко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на досрочные парламентские выборы 21 июля 2019 года в объединении с политической силой Петра Порошенко, теперь известной как "Европейская солидарность".

"Можете поздравить Виталия (Кличко – 24 канал), он вчера (28 мая – 24 канал) с Петром (Порошенко – 24 канал) уже обо всем договорился", – такие слова приводит "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник (высокопоставленного собеседника , близкого к лидеру "УДАРа" Виталия Кличко, но не члена партии).

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Также издание уверяет, что источники в окружении Петра Порошенко и во фракции "Народный фронт" утверждают: спикер парламента Андрей Парубий тоже может присоединиться к "Европейской солидарности".

Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила название на "Европейская Солидарность" постановлением съезда политсилы 24 мая. Сам Порошенко заявил, что "Европейская солидарность" на большом съезде 31 мая определится с кандидатами в народные депутаты.

Вместе с тем "Украинская правда" не получила ответа на прямые вопросы относительно совместного похода в Раду от Кличко и Парубия: "Мэр и спикер проигнорировали наш вопрос, прочитав его (в мессенджере – 24 канал)".

Тем не менее издание утверждает, ссылаясь на слова источника в окружении пятого президента Украины, что "Петр Порошенко лично занимается формированием списка будущей политсилы".

Что известно о внеочередных парламентских выборах?​Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.





Какие партии проходят в Раду: инфографика 24 канала



На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".