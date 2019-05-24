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      Партия "Блок Петра Порошенко" сменила название перед выборами

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      "Блок Петра Порошенко" сменил название
      "Блок Петра Порошенко" сменил название / solydarnist.org

      Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" сменила название на "Европейская Солидарность". Такое решение принял съезд политсилы 24 мая с участием пятого президента и лидера фракции Порошенко.

      Изменить название партии предложили общественные активисты во время Форума ГО "Солидарное Дело Общин".

      Читайте также: Какие шансы у старых и новых партий пройти в Раду на выборах в июле

      Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" меняет наименование. Делегаты съезда партии приняли новое наименование – партия "Европейская Солидарность",
      – пишет пресс-служба партии.

      Порошенко выступая на форуме также рассказал, что 31 мая состоится съезд обновленной партии. На нем будут представлены лидеры общественных организаций, волонтеры и молодые профессионалы.

      Также он отметил, что политсила готова идти на досрочные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля 2019 года.

      "Мы не боимся выборов, хоть у нас впереди тяжелая работа в оппозиции. Ключ к объединению и победе – это обновленная партия, с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев", – сказал политик.

      Ранее Порошено заявлял, что его партия идет на выборы, чтобы защитить евроатлантические и европейские достижения Украины и не позволить развернуть страну в сторону России и остановить реформы.

      Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" была основана в 2000 году как всеукраинская партия мира и единства. Сейчас лидером партии является мэр Киева Виталий Кличко.

      Что известно о внеочередных парламентских выборах? Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и больше голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

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      Теги: Парламентские выборы 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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