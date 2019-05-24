Партия "Блок Петра Порошенко" сменила название перед выборами
Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" сменила название на "Европейская Солидарность". Такое решение принял съезд политсилы 24 мая с участием пятого президента и лидера фракции Порошенко.
Изменить название партии предложили общественные активисты во время Форума ГО "Солидарное Дело Общин".
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Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" меняет наименование. Делегаты съезда партии приняли новое наименование – партия "Европейская Солидарность",
– пишет пресс-служба партии.
Порошенко выступая на форуме также рассказал, что 31 мая состоится съезд обновленной партии. На нем будут представлены лидеры общественных организаций, волонтеры и молодые профессионалы.
Также он отметил, что политсила готова идти на досрочные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля 2019 года.
"Мы не боимся выборов, хоть у нас впереди тяжелая работа в оппозиции. Ключ к объединению и победе – это обновленная партия, с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев", – сказал политик.
Ранее Порошено заявлял, что его партия идет на выборы, чтобы защитить евроатлантические и европейские достижения Украины и не позволить развернуть страну в сторону России и остановить реформы.
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" была основана в 2000 году как всеукраинская партия мира и единства. Сейчас лидером партии является мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно о внеочередных парламентских выборах? Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.
На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и больше голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".
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