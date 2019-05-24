Партія "Блок Петра Порошенка" змінила назву перед виборами

Політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила назву на "Європейська Солідарність". Таке рішення ухвалив з’їзд політсили 24 травня за участю п'ятого президента та лідера фракції Порошенка.

Змінити назву партії запропонували громадські активісти під час Форуму ГО "Солідарна Справа Громад".

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Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінює найменування. Делегати з’їзду партії ухвалили нове найменування – партія "Європейська Солідарність",

– пише прес-служба партії.

Порошенко виступаючи на форумі також розповів, що 31 травня відбудеться з’їзд оновленої партії. На ньому будуть представлені лідери громадських організацій, волонтери та молоді професіонали.

Також він наголосив, що політсила готова йти на дострокові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня 2019 року.

"Ми не боїмося виборів, хоч у нас попереду важка робота в опозиції. Ключ до об’єднання і перемоги – це оновлена партія, з оновленим керівництвом, з величезним представництвом громадськості, волонтерів, добровольців", – сказав політик.

На великому з’їзді партії, який відбудеться 31 травня, ми врахуємо більшість думок, які сьогодні будуть озвучені на форумі «Солідарна Справа Громад», і ці позиції точно увійдуть у програмні документи оновленої партії pic.twitter.com/y661D2jk5W — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 травня 2019 р.

Раніше Порошено заявляв, що його партія йде на вибори, аби захистити євроатлантичні та європейські досягнення України та не дозволити розвернути країну в бік Росії і зупинити реформи.

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" була заснована у 2000 році як всеукраїнська партія миру і єдності. Наразі лідером партії є міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".





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